España: Incautan alijo récord de cocaína de 40 toneladas junto con un cargamento de armas en barco interceptado frente a costa de las Canarias

–La Guardia Civil española decomisó el fin de semana un alijo de 40 toneladas de cocaína que era transportado en un barco un mercante con bandera de Comores, que puede estar entre las mayores incautaciones hasta la fecha en España y tal vez a nivel internacional. El buque fue interceptado en el océano Atlántico, frente a las costas de las Islas Canarias.

El barco llevaba también todo un arsenal de armas de guerra. Sin embargo, al estar bajo secreto de sumario, no se han dado a conocer más datos.

? GOLPE HISTÓRICO AL NARCOTRÁFICO Imágenes que hablan por sí solas: intervención en alta mar, detenidos bajo custodia y un arsenal de guerra incautado a bordo. La Guardia Civil intercepta un carguero con un alijo de cocaína que puede marcar un récord en España. Esto es el… pic.twitter.com/nYRE2jNEmb — AUGC Guardia Civil ?? (@AUGC_Comunica) May 4, 2026

El ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, indicó que, según las primeras observaciones, el alijo podría ser «uno de los más importantes a nivel internacional».

La Guardia Civil detalló a la AFP que se detuvo a una veintena de personas y estimó en «entre 35 y 40 toneladas de cocaína las que se incautaron».

Según la misma fuente se trata de una «incautación histórica». En enero se capturaron en el carguero United S, abordado por la Policía Nacional a 545 kilómetros al oeste de la isla canaria de El Hierro, casi 10 toneladas (9.994 kilos).

Según precisó entonces la Policía, era el mayor alijo capturado en alta mar en toda Europa hasta la fecha. En esta ocasión, el cargamento podría ser hasta cuatro veces mayor.

La embarcación, que está siendo ahora inspeccionada en Canarias, había zarpado de Freetown, la capital de Sierra Leona, y se dirigía a Bengasi, en Libia. En base a la experiencia de operaciones anteriores, los investigadores consideran que la carga estaba destinada a descargarse en naves más pequeñas, que la distribuirían después «para entrar en Europa».

En 2024, la policía española confiscó 13 toneladas de cocaína ocultas en una embarcación con contenedores que llegó al puerto andaluz de Algeciras, en el sur, procedente de Ecuador, el mayor alijo de esta droga registrado en el país. (Información DW).