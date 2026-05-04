Virus transmitido por roedores causó tres muertos dentro de un crucero que zarpó de Argentina

–(Imagen ilustrativa). La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este domingo sobre un posible brote de hantavirus, que se transmite a través de los roedores, en un crucero en el Atlántico que partió desde Ushuaia, Argentina, con dirección a Cabo Verde, el pasado 20 de marzo. Según el organismo, hay tres muertos relacionados con el virus y se están investigando otros cinco casos sospechosos.

«La OMS fue informada de un evento de salud pública relacionado con un barco de crucero en el Atlántico y está brindando apoyo. Hasta el momento, se confirmó por laboratorio un caso de infección por hantavirus y hay otros cinco sospechosos. De las seis personas afectadas, tres fallecieron y una permanece en cuidados intensivos en Sudáfrica», indicó el organismo en un comunicado.

El brote de hantavirus en el crucero del Atlántico que navegaba entre Ushuaia (Argentina) y Cabo Verde —que causó la muerte de tres personas y dejó al menos tres pasajeros más con síntomas— ha puesto en primer plano esta enfermedad poco conocida pero potencialmente letal.

¿Qué es el hantavirus?

Se trata de una enfermedad viral aguda grave causada por un virus transmitidos por roedores silvestres; en humanos puede presentarse principalmente en dos formas clínicas: fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR) o síndrome pulmonar por hantavirus (SPH) —más frecuente en el hemisferio occidental—, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

El virus, que pertenece a una familia de patógenos capaces de causar cuadros severos e incluso la muerte, está presente en la orina, heces y saliva de determinados roedores, que lo portan sin enfermar.

¿Cómo se contagia?

Los contagios ocurren principalmente al inhalar polvo contaminado en espacios cerrados (galpones, cabañas, bodegas, huertas, etc.), aunque también puede transmitirse por contacto directo o, con menor frecuencia, por mordeduras o arañazos. Las autoridades sanitarias subrayan que la infección no se transmite de persona a persona.

Síntomas

El período de incubación oscila entre una y seis semanas. Los síntomas iniciales incluyen fiebre, escalofríos, fuerte dolor de cabeza y de espalda, náuseas, vómitos y malestar general.

Cuando hay un cuadro de fiebre hemorrágica con síndrome renal, los síntomas suelen aparecer entre una y dos semanas después de la exposición (en casos raros, hasta ocho semanas). Estos pueden incluir visión borrosa, enrojecimiento facial, inflamación o enrojecimiento de los ojos y erupciones cutáneas. En fases posteriores, puede evolucionar hacia presión arterial baja, ‘shock’, hemorragias internas e insuficiencia renal aguda.

En el caso del síndrome pulmonar, los primeros signos incluyen fatiga, fiebre y dolor en grandes grupos musculares (muslos, caderas, espalda y, a veces, hombros). La enfermedad progresa rápidamente, entre cuatro y diez días, hacia tos, dificultad respiratoria y acumulación de líquido en los pulmones. El SPH es una enfermedad grave y potencialmente mortal: alrededor del 38 % de quienes desarrollan síntomas respiratorios graves pueden fallecer.

Tratamiento

No hay un tratamiento específico; las personas con la enfermedad son hospitalizadas, con frecuencia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). (Información RT).