Contundente mensaje del Papa León XIV a Trump: «Si alguien quiere criticarme, que lo haga con la verdad»

–El papa León XIV aseguró este martes que si alguien desea reprochar su gestión puede hacerlo, pero «con la verdad», en contundente respuesta a la nueva crítica en su contra esbozada por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

«La misión de la Iglesia es anunciar el Evangelio, predicar la paz. Si alguien quiere criticarme por anunciar el Evangelio, que lo haga con la verdad», declaró el pontífice a los periodistas a la salida de su residencia de Castel Gandolfo, a las afueras de Roma.

En una entrevista con el locutor Hugh Hewitt, el presidente Donald Trump retomó su discurso: «El papa prefiere hablar de que está bien que Irán tenga un arma nuclear, y no creo que eso sea muy bueno. Creo que está poniendo en peligro a muchos católicos y a mucha gente».

Consultado al respecto, León XIV precisó: «La Iglesia lleva años pronunciándose en contra de todas las armas nucleares, así que ahí no hay ninguna duda».

Y añadió: «Simplemente espero que se me escuche por el valor de la palabra de Dios».

Sus palabras se producen 48 horas antes de que reciba al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en la Santa Sede.

Al ser consultado si dialogarán este jueves sobre lo dicho por Trump, se mostró escéptico. «Creo que los temas por los que viene no son los de hoy. Ya veremos», comentó.

Las relaciones entre Washington y el Vaticano han atravesado recientemente uno de sus momentos más difíciles, en medio de arremetidas directas de Trump contra León XIV, oriundo de EE.UU., después que el santo padre expresara su preocupación por los conflictos internacionales y las políticas migratorias, en un tono que ha sido interpretado como crítico por la Administración republicana. (Información RT).