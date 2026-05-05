Bogotá intensifica controles contra motos en andenes y parques

Foto: Alcaldía Local de Kennedy.

Atendiendo las constantes denuncias ciudadanas sobre el riesgo inminente que representa el tránsito vehicular en espacios destinados exclusivamente a peatones, niños y adultos mayores, la Alcaldía Local de Kennedy, en articulación con la Secretaría Distrital de Movilidad (SMD), llevó a cabo una intervención para el control en puntos críticos de la localidad, enfocándose en la circulación indebida de motocicletas sobre andenes, parques y otras zonas peatonales. Esta acción dejó 11 conductores sancionados.

La jornada tuvo como epicentro el parque La Igualdad, extendiendo el mensaje de prevención a sectores de alta afluencia como la avenida Guayacanes y la avenida de Las Américas con carrera 68.

«La ciudadanía del barrio La Igualdad nos había denunciado que por su parque y algunos de sus andenes y ciclorutas circulaban motocicletas a gran velocidad. En compañía de la Secretaría de Movilidad y de la Policía Nacional realizamos un operativo con el fin de atacar esta problemática. Nuestra prioridad es salvaguardar la integridad de los habitantes de la UPZ Américas. Por eso no permitiremos que el uso inadecuado de las motocicletas ponga en peligro a nuestras poblaciones más vulnerables ni degrade la calidad de nuestros parques», señaló Javier Prieto Tristancho, alcalde (e) Local de Kennedy.

Por ello, gracias al trabajo conjunto de las autoridades, se reportó un balance positivo en términos de control y recuperación de áreas comunes:

Comparendos impuestos: 11 sanciones a conductores por infringir las normas de tránsito.

?Motocicletas inmovilizadas: 10 vehículos trasladados a patios por transitar en zonas no autorizadas.

Espacio público recuperado: 1.000 metros cuadrados de zonas peatonales liberadas para el uso seguro de la comunidad.

En la intervención que no solo tuvo un carácter sancionatorio, sino pedagógico, la Alcaldía Local recordó a los conductores que los andenes y parques no son vías alternas y que el respeto por la prioridad peatonal es fundamental para la convivencia.