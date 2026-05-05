Trump anuncia suspensión temporal del ‘Proyecto Libertad’ en el estrecho de Ormuz

–La operación ‘Proyecto Libertad’ se suspenderá durante un breve periodo de tiempo, afirmó este martes el presidente estadounidense Donald Trump en Truth Social.

«Basándonos en la solicitud de Pakistán y otros países, el enorme éxito militar que hemos tenido durante la campaña contra el país de Irán y, adicionalmente, el hecho de que se hayan logrado grandes avances hacia un Acuerdo Completo y Definitivo con representantes de Irán, hemos acordado mutuamente que, si bien el bloqueo se mantendrá en pleno vigor y efecto, el ‘Proyecto Libertad’ (el movimiento de buques a través del estrecho de Ormuz) se suspenderá por un breve período de tiempo para ver si el acuerdo puede o no finalizarse y firmarse», escribió.

Mientras tanto, Irán impuso oficialmente un nuevo procedimiento para regular el tráfico naval a través del estrecho de Ormuz, informó este martes Press TV.

Bajo los nuevos mecanismos, todos los buques que pretendan cruzar el estrecho recibirán un correo electrónico de la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, regulada por Teherán. En él se detallarán, de manera clara y sencilla, las normas y reglamentos que deberán cumplir. Las embarcaciones tendrán que ajustarse a esas reglas y obtener un permiso de tránsito antes de iniciar el paso, garantizando así un tránsito ordenado y regulado.

Este sistema, presentado como un ejercicio de gobernanza soberana, ya se encuentra en vigor en la estratégica ruta por la que circula aproximadamente 20 % del petróleo que se comercializa en el mundo.

Finalmente, el medio informa que un proyecto de ley presentado al Parlamento iraní buscaría prohibir por completo el paso de buques israelíes, imponer fuertes restricciones a las naves estadounidenses y de otros países adversarios, y cobrar un peaje a las procedentes de naciones no hostiles.

Antecedentes

El domingo 3 de mayo, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció una iniciativa para liberar los buques retenidos en el estrecho de Ormuz. Según precisó el mandatario, el ‘Proyecto Libertad’ comenzó la mañana de este lunes, hora de Oriente Medio, con la participación de destructores de misiles guiados, más de 100 aeronaves, plataformas no tripuladas multidominio, además de 15.000 efectivos de las Fuerzas Armadas.

El 21 de abril, Trump anunció la prórroga del alto el fuego con Irán establecido 15 días antes. Explicó que la decisión se debía a que supuestamente el Gobierno iraní está «gravemente dividido» y a que los mediadores de Pakistán pidieron a Washington suspender sus ataques contra la República Islámica «hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada».

Asimismo, el mandatario ordenó a las Fuerzas Armadas de EE.UU. mantener el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz y permanecer en estado de alerta y operativas.

El 18 de abril, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica declaró que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta que Washington levante por completo el bloqueo naval. «Acercarse al estrecho de Ormuz será considerado una cooperación con el enemigo y el buque infractor será atacado», advirtió la entidad. (Información RT).