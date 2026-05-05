Crucero MV Hondius: Tras muerte de tres pasajeros, la OMS confirma dos casos más de hantavirus y cinco casos sospechosos

–La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este martes dos casos de hantavirus e identificó otros cinco casos sospechosos relacionados con el foco que ya ha causado tres muertes en un crucero anclado en Cabo Verde, en el Atlántico.

El navío operado por Oceanwide Expeditions, el MV Hondius, había zarpado desde Ushuaia, en Argentina, hasta Cabo Verde, y cuenta actualmente con 147 pasajeros y tripulantes, según el boletín informativo de la OMS.

Tras ser rechazado en el puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, este martes la OMS confirmó que el barco se dirige hacia el archipiélago español de las Islas Canarias, donde los pasajeros habrían recibido la autorización para desembarcar.

La OMS señaló que fue informada el 2 de mayo de que había pasajeros con una afección respiratoria grave a bordo del crucero y que sospecha que la transmisión del virus ocurrió a bordo del crucero.

«Hasta el 4 de mayo de 2026 se han identificado siete casos (dos casos de hantavirus confirmados en laboratorio y cinco casos sospechosos), con tres fallecimientos, un paciente en estado crítico [en cuidados intensivos en Johannesburgo, Sudáfrica] y tres personas que presentan síntomas leves», que siguen a bordo, detalló la OMS.

#Hantavirus cluster linked to cruise ship travel:

Since 1 April when the boat set sail, of the 147 passengers and crew, 7 people have become ill, among whom 3 have died, 1 is critically ill and 3 are reporting mild symptoms. Based on the current information, including how… pic.twitter.com/KDKwmrNeBt — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 5, 2026

TRADUCCIÓN:

Brote de hantavirus vinculado a viajes en crucero: Desde el 1 de abril, cuando el barco zarpó, de los 147 pasajeros y tripulantes, 7 personas han enfermado, de las cuales 3 han fallecido, 1 está en estado crítico y 3 presentan síntomas leves. Con base en la información actual, incluida la forma en que se propaga el hantavirus, la OMS evalúa el riesgo para la población global por este evento como bajo. Estamos trabajando estrechamente con las autoridades sanitarias de los países involucrados y los operadores del barco para garantizar que los pasajeros y la tripulación reciban la información y el apoyo que necesitan. La OMS continuará monitoreando la situación y actualizando la evaluación de riesgos a medida que se disponga de más información.

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El primer caso sospechoso es el de un neerlandés de 70 años que el 6 de abril «presentó síntomas de fiebre, dolor de cabeza y diarrea leve a bordo del buque», explicó la OMS.

El 11 de abril su estado se agravó y falleció ese mismo día, aunque no se realizó ninguna prueba microbiológica.

Su cuerpo fue desembarcado en la isla de Santa Elena (Reino Unido) el 24 de abril, acompañado de su esposa, una mujer de 69 años que, tras presentar «síntomas gastrointestinales» fue llevada en avión a Johannesburgo, donde falleció dos días más tarde, informó la OMS.

Búsqueda de pasajeros en vuelo entre Santa Helena y Johannesburgo

En su caso, se confirmó el lunes la presencia de hantavirus.

Asimismo, «se han iniciado investigaciones para localizar a los pasajeros de ese vuelo» de Santa Elena a Johannesburgo, añadió la OMS.

Equipos médicos han subido a bordo del crucero para examinar a las personas enfermas.

La empresa afirmó que se estaban aplicando «estrictas medidas de precaución» y de «aislamiento».

La víspera, las autoridades sanitarias de Cabo Verde impidieron al crucero atracar en el puerto de Praia, la capital de la nación.

Los pasajeros de esta embarcación no podrán desembarcar como una medida para «proteger a la población caboverdiana», notificaron.

«En coordinación con otras autoridades (…), no se concedió al buque la autorización para atracar en el puerto de Praia», señaló la presidenta del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Maria da Luz Lima, a la emisora pública Radio de Cabo Verde.

El virus hanta puede ser transmitido por aspirar objetos contaminados con heces, horina o saliva de roedores. Asimismo, OMS aseguró que el virus no representa una amenaza global. (Información DW).