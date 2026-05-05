Guerra en Medio Oriente: Se agotan aceleradamente las reservas globales de petróleo ¿para cuántos días quedan?

–Las reservas globales de petróleo se acercan a su nivel más bajo en ocho años y la velocidad con la que se están agotando empieza a ser motivo de preocupación, advirtió este lunes Goldman Sachs, en un contexto en el que el flujo de suministros a través del estrecho de Ormuz continúa restringido.

La advertencia coincide con una nueva escalada en la zona: los precios del crudo subieron alrededor del 6 % este lunes después de que Irán atacara varios buques en el estrecho de Ormuz y prendiera fuego a un puerto petrolero en Emiratos Árabes Unidos. Este episodio se produjo mientras Donald Trump intentaba emplear a la Armada estadounidense para restablecer el tráfico marítimo por la estratégica vía marítima, lo que derivó en la mayor escalada desde que se declaró el alto el fuego hace cuatro semanas.

Goldman Sachs estima que las existencias totales mundiales equivalen actualmente a 101 días de demanda global y que podrían caer a 98 días hacia finales de mayo. En este contexto, el banco considera que aunque es «poco probable» que las reservas totales alcancen mínimos operativos este verano, el ritmo de reducción y las pérdidas de suministro en determinadas regiones y productos son «preocupantes».

Conforme a los datos de la entidad, las existencias comerciales globales de productos refinados también muestran un descenso. Así, el banco calcula que pasaron de 50 días de demanda antes de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán a 45 días en la actualidad, al tiempo que advierte que las reservas de productos refinados de acceso más fácil se están acercando rápidamente a niveles «muy bajos».

Aunque tras 40 días de hostilidades, Estados Unidos e Irán acordaron una tregua el pasado 7 de abril, las tensiones permanecen altas entre las partes debido al fracaso de las negociaciones de paz, el intercambio de ataques verbales y el bloqueo naval mutuo a buques comerciales entre el golfo Pérsico y el mar Arábigo.

Este lunes, Teherán volvió a advertir a los buques comerciales y petroleros que se abstengan de transitar por el estrecho de Ormuz sin coordinación previa con las Fuerzas Armadas iraníes, que controlan sus aguas.

Además, ante el inicio del ‘Proyecto Libertad’, anunciado el domingo por el presidente estadounidense, los militares de la República Islámica afirmaron mantener el control del estrecho.

Las fuerzas iraníes iniciaron un bloqueo parcial del estrecho de Ormuz en respuesta a la agresión conjunta no provocada de EE.UU. e Israel contra el país persa. Actualmente, Teherán está desarrollando una ley que contempla el cobro de peajes por el tránsito por esta ruta marítima. (Información RT).