Gobierno afirma que le ha inyectado $416.928 millones al Instituto de Cancerología

–El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, reportó que ha girado más de 416 mil 928 millones de pesos al Instituto Nacional de Cancerología, una cifra histórica sin precedentes para su recuperación y fortalecimiento, por lo que considera inaceptable que, pese a los recursos históricos transferidos, se amenace con la interrupción de servicios en una entidad que ha sido fortalecida como nunca antes en este Gobierno”.

El INC, entidad adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, es el principal hospital público oncológico del país. En 2022 enfrentaba una situación financiera crítica debido a deudas acumuladas por parte de EPS y otras instituciones cercanas a los $207.000 millones. A pesar de continuar prestando servicios, no recibía los recursos suficientes para su sostenibilidad, por lo que el Gobierno Nacional decidió girar altos recursos para su recuperación.

Entre el 7 de agosto de 2022 y abril de 2026, los recursos destinados al funcionamiento del Instituto —que incluyen atención especializada, gestión en salud pública y asesoría técnica— superan los $313 mil millones, con incrementos progresivos año a año:

-2022: $15.713 millones

-2023: $54.145 millones

-2024: $96.539 millones

-2025: $101.313 millones

-2026 (a la fecha): se han girado $45.575 millones

En materia de investigación, se han gestionado cerca de $18 mil millones a través del FIS para promover la investigación y la innovación orientadas al control del cáncer en Colombia. Adicionalmente, el INC ha recibido más de $180 millones para el desarrollo del Convenio 286 de 2022, enfocado en impulsar proyectos científicos, tecnológicos y de innovación en este campo.

Adicionalmente, el Gobierno Nacional ha destinado $85.668 millones para la dotación de equipos médicos, con el fin de modernizar la infraestructura tecnológica del Instituto y mejorar la calidad de la atención a pacientes provenientes de todas las regiones del país.

De igual forma, se han proyectado recursos por $76.155 millones en vigencias futuras, para la producción de medicamentos biosimilares para cáncer, correspondientes al convenio 3180 de 2025, que cubrirán el periodo 2026–2032.

Estas acciones se enmarcan en la decisión del Gobierno Nacional de fortalecer el sistema de salud, recuperar instituciones estratégicas y garantizar el acceso a servicios oncológicos especializados, oportunos y de calidad como un derecho fundamental.

En ese sentido, resulta inaceptable que, pese a los recursos históricos transferidos, más de $416 mil millones, se amenace con la interrupción de servicios en una entidad que ha sido fortalecida como nunca antes en este Gobierno. El Instituto Nacional de Cancerología ha contado con un respaldo sostenido para su recuperación, modernización y operación, por lo que no se puede poner en riesgo la atención de las personas ni desconocer el esfuerzo público realizado para garantizar la continuidad de sus servicios, puntualizó.