EE.UU bombardeó otra supuesta «narcolancha» en el Caribe; murieron los dos tripulantes (VIDEO)

–El Comando Sur de las fuerzas militares de Estados Unidos reportó este martes otro «ataque cinético letal» contra una lancha rápida que supuestamente transportaba un cargamento de cocaína en aguas del Caribe no lejos de las costas de Venezuela, de donde aparentemente habría partido.

En el video que compartió de la operación se alcanza a observar el momento en que el proyectil disparado contra la embarcación avanza hacia su objetivo y el impacto, causando una gran explosión.

On May 4, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/8S1feXpSiL — U.S. Southern Command (@Southcom) May 5, 2026

TRADUCCIÓN:

El 4 de mayo, bajo la dirección del comandante de #SOUTHCOM, Gen. Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un golpe cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas. La inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico. Dos narco-terroristas masculinos fueron abatidos durante esta acción. Ninguna fuerza militar de EE.UU. resultó herida.

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Con el ataque de este lunes, suman más de 190 los muertos dejados por los bombardeos ejecutados contra supuestas narcolanchas que han intentado pasar el muro militar establecido por EE.UU tanto el el Océano Atlántico como en el Pacífico para frenar el tráfico de narcóticos hacia territorio estadounidense.