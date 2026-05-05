Clínica Medical suspende servicios en cuatro sedes de Bogotá por crisis financiera debido a deudas de EPS

–Debido a las dificultades en el flujo de recursos y a la cartera pendiente por parte de los aseguradores, la Clínica Medical confirmó que a partir de este martes suspendió los servicios en cuatro sedes en la capital de la República.

En un comunicado, la gerencia general de la institución afirma que por esas dificultades financieras se ha visto en la necesidad de adoptar medidas operativas relacionadas con la prestación de servicios en las siguientes sedes:

-Sede Santa Juliana

-Sede Norte

-Sede Américas

-Sede Toberín

Así mismo, en la Sede Kennedy se realizará el cierre de los siguientes servicios:

-Unidad de Cuidado Intensivo Adulto

-Unidad de Cuidado Intermedio Adulto

-Hemodinamia

-Diálisis

Agrega que en relación con el Talento Humano, la misma área estará realizando el análisis correspondiente y se comunicará de manera individual las decisiones que resulten aplicables, en el marco de la normatividad vigente y los lineamientos institucionales.

«Somos conscientes del impacto que estas medidas pueden generar y reiteramos nuestro compromiso de mantener una comunicación oportuna y transparente frente a cualquier novedad», concluye.