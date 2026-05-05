Gobierno lanzó ABC de la reforma laboral para que trabajadores conozcan y ejerzan sus derechos

–Desde el municipio de Dosquebradas, Risaralda, el Ministerio del Trabajo y la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) lanzaron la cartilla ‘Tu trabajo, tus derechos: ABC de la Reforma Laboral’, una herramienta pedagógica que busca traducir la Ley 2466 de 2025 a un lenguaje claro para que millones de trabajadores conozcan y hagan valer sus derechos.

La iniciativa marca el inicio de una estrategia nacional de divulgación que recorrerá el país con el objetivo de acercar la reforma laboral a trabajadores formales, informales, cuidadores, jóvenes y ciudadanía en general, en un contexto donde más de 26 millones de personas trabajan en Colombia, muchas aún en condiciones de informalidad o desconocimiento de sus derechos.

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino Páez, destacó el alcance de la estrategia: “Hoy damos un paso decisivo para que la reforma laboral deje de ser un texto y se convierta en una herramienta real de transformación en la vida de millones de colombianos. Con el ‘ABC de la Reforma Laboral’ estamos llevando los derechos directamente a la gente, para que cada trabajador y trabajadora conozca qué le corresponde, cómo exigirlo y pierda el miedo a ejercerlo».

La cartilla incluye explicaciones prácticas sobre situaciones laborales cotidianas como jornadas, horas extras, tipos de contrato, licencias, acoso laboral, discriminación y nuevas formas de empleo, como el trabajo en plataformas digitales.

Entre los principales avances de la reforma laboral de 2025, el documento destaca la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales, el reconocimiento de licencias remuneradas, la protección frente al acoso y la discriminación, el fortalecimiento de la estabilidad laboral y la inclusión de trabajadores de plataformas dentro del marco de derechos.

Por su parte, el director nacional de la ESAP, Jorge Iván Bula Escobar, afirmó: “Este es un ejercicio de democratización del conocimiento. Traducir la reforma laboral al lenguaje cotidiano significa acercar el Estado a la ciudadanía y permitir que las personas se apropien de sus derechos».

El lanzamiento en Dosquebradas es el punto de partida de una estrategia que se implementará a nivel nacional, con la formación de multiplicadores y acciones de pedagogía para promover una cultura laboral basada en el respeto, la equidad y la dignidad.