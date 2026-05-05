Tragedia en mina de Sutatausa: Se confirman 9 trabajadores fallecidos y 6 rescatados con vida

–La Agencia Nacional Minera, ANM, y los Bomberos de Cundinamarca, confirmaron la muerte de 9 trabajadores y el rescate con vida de 6, en la emergencia registrada en la mina de carbón La Ciscuda, ubicada en el sector Peñas de Boquerón, en jurisdicción del municipio de Sutatausa, operada por la empresa Carbonera Los Pinos.

Con el reporte del saldo trágico, la Agencia Nacional de Minería expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y lamentó este accidente minero en el que, gracias a las oportunas tareas de rescate, fueron recuperados seis mineros con vida.

EI incidente, ocasionado por una explosión al interior de la mina, dejó un total de 15 trabajadores afectados. Las seis personas evacuadas con vida fueron trasladadas al Hospital Regional de Ubaté, donde reciben atención médica.

Desde el momento de la emergencia, equipos de Salvamento Minero coordinados por la ANM estuvieron al frente de las labores de rescate, atención y verificación en la zona.

En ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, la ANM realizó una visita técnica el pasado 9 de abril a esta operación minera, en la cual se emitieron recomendaciones orientadas a fortalecer las condiciones de seguridad, entre ellas:

-Actualizar las labores de inertización al interior del proyecto, debido a la presencia de polvo de carbón, incluyendo la instalación de barreras en zonas de transferencia como tolvas y otros puntos críticos.

-Realizar la hermetización completa de labores abandonadas, donde se evidenciaron emanaciones de gases, especialmente metano, con potencial de generar acumulaciones peligrosas.

-Incluir dentro de la matriz de riegos 10 concerniente a los riesgos y peligros asociados a derrumbes, explosiones, y control de polvo de carbón.

La Agencia Nacional Minera subrayó que como lo había alertado en sus visitas de inspección, los depósitos de carbón

pueden presentar acumulación de gases, como metano, así como concentraciones de polvo de carbón, lo que exige la implementación de sistemas de ventilación adecuados y controles permanentes para mitigar riesgos al interior

de las labores mineras.

En este sentido, la Agencia Nacional de Minería destacó que ha adelantado campañas continuas de prevención, capacitación y sensibilización en seguridad minera, orientadas a fortalecer las buenas prácticas operativas y la gestión del riesgo en este tipo de explotaciones.

Desde @Bomberoscundi acompañamos el reporte de la @ANM_Colombia en Sutatausa:

? 6 mineros rescatados con vida (Hospital de Ubaté).

? 9 personas fallecidas.

?Expresamos nuestras más sentidas condolencias. Los equipos de socorro continúan en el área. ?? pic.twitter.com/rLFaKMrf8N — Capitán Alvaro Eduardo Farfán Vargas (@BomberoFarfan) May 5, 2026

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, tras confirmar también el fallecimiento de 9 mineros, lamentó profundamente esta tragedia y envió un mensaje de condolencia, solidaridad y acompañamiento a sus familias.

Igualmente destacó que las otras 6 personas que hacían parte del turno fueron retiradas del lugar y trasladadas al Hospital Regional El Salvador de Ubaté para su valoración médica. Las labores de atención y verificación continúan en campo con el acompañamiento de los organismos de socorro.

Según la información suministrada por la profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo, los mineros que se encontraban en turno realizaban labores a una profundidad aproximada de 600 metros.

Unidades de la Cruz Roja Colombiana también hacen presencia en la zona para brindar apoyo psicosocial a las familias de las víctimas y a las personas presentes en el lugar, indicó.

Añadió que de acuerdo con el último reporte, son 15 los mineros involucrados en el incidente. De ellos, 3 lograron salir por sus propios medios y 1 ya fue trasladado a un centro médico para valoración.