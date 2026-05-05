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    MinSalud: Cirugías estéticas, mamoplastias, liposucción, inseminación artificial, alargue del pene y otros 112 procedimientos no serán cubiertos por las EPS

    Ariel Cabrera Publicado el

    –El Ministerio de Salud expidió la Resolución 695 de 2026, mediante la cual actualiza el listado de servicios y tecnologías que no serán cubiertos por las EPS dentro del Plan de Beneficios en Salud (PBS).

    La medida busca priorizar intervenciones esenciales y excluir aquellas sin respaldo científico, de carácter estético o de uso personal.

    La decisión se adoptó tras un proceso participativo que incluyó consultas con asociaciones científicas, expertos, pacientes y ciudadanía. Estas sesiones se desarrollaron en 25 departamentos y en Bogotá.

    Según la cartera de Salud, la actualización se fundamenta en criterios de evidencia científica, seguridad, eficacia clínica y pertinencia.

    En ese sentido, se excluyen servicios que carecen de soporte técnico, no cuentan con autorización de las autoridades competentes, tienen fines cosméticos o son considerados experimentales.

    Entre los principales servicios excluidos se encuentran:

    -Procedimientos y cirugías estéticas

    Se excluyen aquellos realizados con fines cosméticos o de embellecimiento, como:

    -Rinoplastia estética
    -Liposucción
    -Mamoplastia estética
    -Gluteoplastia
    -Blefaroplastia por envejecimiento
    -Ritidectomía (estiramientos faciales)
    -Cliteroplastia, himenoplastia e himenorrafia
    -Engrosamiento o alargamiento de pene
    -Depilación láser con fines estéticos
    -Dermoexfoliación (peelings)
    -Correcciones estéticas de nariz, cejas o arrugas

    Medicamentos y tratamientos específicos

    También se excluyen algunos medicamentos según su uso o indicación clínica, entre ellos:

    -Analgésicos combinados como acetaminofén con codeína u opioides en ciertos contextos
    -Diacereína para algunos casos de artritis
    -Minoxidil para alopecia dentro del PBS
    -Buprenorfina en usos específicos

    Otros fármacos dependiendo de su indicación

    -Fertilidad y reproducción asistida

    La resolución excluye procedimientos como:

    -Fecundación in vitro (FIV), incluso con ICSI
    -Inseminación artificial
    -Tratamientos de reproducción asistida en general?

    El Ministerio reiteró que estas exclusiones buscan optimizar el uso de los recursos públicos, garantizando la financiación de servicios con efectividad comprobada y mayor impacto en la salud de la población.

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