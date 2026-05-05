Trump: «Es mejor llevarse bien con China que pelear con China»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que prefiere mantener una relación cooperativa con China antes que entrar en una confrontación.

Durante una entrevista en Salem News, el mandatario fue preguntado sobre qué espera de su próximo viaje a Pekín, previsto para mediados de mayo, y sobre su eventual encuentro con el líder del país asiático, Xi Jinping.

«Viene aquí en noviembre o algo así», respondió Trump. «Somos adversarios, pero tenemos una muy buena relación», expresó. En esta línea, sostuvo que, antes de que asumiera el cargo en enero del año pasado, Estados Unidos daba su brazo a torcer a China, pero que ahora la situación sería distinta.

«Cuando tomé el mando, China nos estaba destrozando como nadie lo había visto. Y ahora es lo contrario», aseveró. «Nos está yendo muy bien con China, pero sí tenemos una relación muy fuerte», agregó.

En ese contexto, Trump resumió su enfoque: «Creo que es mejor llevarse bien con China que pelear con China», dijo, agregando que en Pekín «sienten lo mismo». «No se engañen. Ellos vieron lo que pasó en Venezuela. Vieron lo que pasó en Irán», argumentó.

Está previsto que los líderes de EE.UU. y China se reúnan el próximo 14 y 15 de mayo en Pekín, según confirmó anteriormente la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. (Información RT).