Bogotá recibe reconocimiento por su lucha contra el cambio climático junto a 120 ciudades en el mundo

Foto: Secretaría Distrital de Ambiente – SDA.

La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) dio a conocer que la capital obtuvo una calificación A en la acción climática, ubicándola en la ´A-List´, un reconocimiento del Proyecto de Divulgación de Carbono (CDP) que solo han alcanzado 120 ciudades en el mundo, entre ellas París, Vancouver y Tokio.

El CDP es una plataforma internacional que promueve la transparencia en la información ambiental y acción climática, y se ha convertido en uno de los principales mecanismos de rendición de cuentas para las ciudades comprometidas con la sostenibilidad. El reconocimiento también plantea retos como ampliar el inventario de emisiones incluyendo otros gases y desarrollar mediciones basadas en el consumo.

»Este reconocimiento no es menor, el CDP evalúa las ciudades más exigentes en transparencia, acción climática y resultados. Bogotá lo logra porque hoy tiene información ambiental abierta, decisiones basadas en datos y una política pública clara, la Política de acción climática Bogotá 2050 construida con participación ciudadana», comentó la secretaria de Ambiente, Adriana Soto.

Algunos de los criterios para cumplir con este reconocimiento fueron: contar con un Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero a nivel ciudad, disponer de una política pública de acción climática (CONPES D.C. 31 de 2023) e identificar riesgos climáticos y definir metas claras de adaptación.

La ciudad ha avanzado en la identificación de vulnerabilidades y el seguimiento a sus metas ambientales del Plan Distrital de Desarrollo ‘Bogotá Camina Segura’. En mitigación, el Distrito Capital cuenta con información detallada de sus emisiones por sectores y evidencia progreso hacia objetivos climáticos basados en la ciencia.

»Esto no se queda en el papel, se traduce en acciones concretas para la gente restaurando ecosistemas, mejorando la calidad del aire, llevando soluciones como las Zonas urbanas por un mejor aire ´ZUMA´ a los territorios del suroccidente más afectados. Este logro que se suma al reconocimiento del premio Earthshot confirma que Bogotá está pasando del plan a la acción y avanzando hacia una ciudad más resiliente, más verde y que cuida mejor la vida de las personas”, destacó la secretaria, Soto Carreño.

Calificación A del CDP

A través del CDP se reporta y consulta información e iniciativas internacionales como ICLEI, C40, WWF, One Planet City Challenge y el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, contribuyendo a medir el progreso frente a campañas globales como Race to Zero y Race to Resilience. El sistema utiliza una escala de calificación de la A a la F, distribuidas de la siguiente manera:

A: nivel más alto que reconoce a las ciudades líderes en acción climática.

B: indica que la ciudad conoce y gestiona sus impactos del cambio climático.

C: el territorio está en una etapa inicial de comprensión.

D: solo cumple con reportar información básica

F: refleja falta de información o de transparencia.

El Distrito ha reportado su gestión climática en esta plataforma desde 2011; sin embargo, fue a partir de 2019 cuando logró consolidar información suficiente para ser calificada. En 2024, obtuvo una B y en 2025, logró la máxima calificación A.

Este reconocimiento no solo posiciona a la capital como referente internacional, y evidencia el impacto de herramientas como la Política Pública de Acción Climática de la Alcaldía Mayor de Bogotá, consolidando a la ciudad como un ejemplo de sostenibilidad para el mundo.