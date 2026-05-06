Equipo Bogotá dejó en alto el nombre de Colombia en la Cuarta Ronda de la Copa Latinoamericana de BMX Racing

Foto: IDRD.

Con éxito finalizó la presentación del Equipo?Bogotá en la Cuarta Ronda de la Copa Latinoamericana de BMX Racing, un evento que junto al Campeonato Panamericano convocó a más de mil deportistas de 16 países en la pista Carlos Ramírez del Parque Recreodeportivo El Salitre (PRD), en la localidad de Barrios Unidos.

La representación capitalina en la Copa entregó tres medallas de oro para la delegación colombiana, destacándose las actuaciones de Sergio Garzón en la categoría Junior varones, Juan José Velásquez en la categoría Sub-23 y Carlos Ramírez en la categoría Élite.

Por otra parte, 552 niñas y niños entre los cuatro y siete años, se dieron cita en la pista Mario Soto de El Salitre para participar en competencias sin pedales. Estas actividades se realizaron con el fin de promover el desarrollo deportivo de primera infancia, con lo que se promueven hábitos de vida saludables desde temprana edad, además de identificar nuevos prospectos en la disciplina.

Las jornadas reafirmaron que el talento local bogotano se proyecta a nivel nacional e internacional. Se espera que el Equipo?Bogotá coseche nuevos triunfos para puntos para el ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y cuente con una preparación adecuada de cara al Mundial y próximas paradas de Copa Mundo.