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    ¿Busca empleo en Bogotá?: acceda a 220 vacantes en dos convocatorias presenciales este miércoles 6 de mayo

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de bogotanos y bogotanas accediendo a servicios de la Agencia Distrital de Empleo.Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

    Accede a 220 vacantes para asesores comerciales de Vehículos, coloristas, vendedores de repuestos, asistentes comerciales, técnico mecánico, gestores de soluciones financieras y más con la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá con postulación presencial este miércoles 6 de mayo de 2026. La estrategia ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) trae oportunidades en Fontibón y en Duna, para personas con estudios desde bachillerato, técnicos y tecnológicos. ¡Conoce aquí todos los detalles y postúlate con tu hoja de vida actualizada!

    Convocatoria presencial de ‘Talento Capital’ con 70 vacantes en Suba, al noroccidente de Bogotá

    Accede a 70 vacantes a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada EFICACIA S.A.S. ¿Te interesa?

    Cargos disponibles:

    • Latonero.
    • Asesor comercial de vehículos.
    • Colorista.
    • Vendedor de repuestos.
    • Asistente comercial senior.
    • Técnico mecánico.
    • Almacenista.
    • Conductor.
    • Técnico mecánico junior.
    • Coordinador técnico.
    • Jefe de ventas.
    • Pintor cabinero.
    • Asistente comercial junior con manejo de caja.
    • Jefe de taller.
    • Técnico mecánico senior.
    • Analista senior de reclamaciones y protección al consumidor.
    • Cotizador.
    • Alistador de pintura.
    • Analista experiencia al cliente.
    • Analista de garantías.
    • Anfitrión.
    • Coordinador de mercadeo.
    • Supervisor de alistamiento.

    Asiste este miércoles 9 de mayo de 2026 de 8:30 a. m. a 12:00 m. a la carrera 70D #127-48 en el Centro Comercial Niza de Suba.

    Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.

    ?? Llega con tu hoja de vida y documento.

    Convocatoria presencial de ‘Talento Capital’ con 150 vacantes en Fontibón, al occidente de Bogotá

    Accede a 150 para gestores de soluciones financieras vacantes a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada JOB&TALENT CO S.A.S. ¿Te interesa?

    Detalles de las vacantes:

    • ? Vacantes para bachilleres, técnicos o tecnólogos.
    • ? Comisiones promedio: $ 3.500.000 a $ 4.500.000.
    • ? Con o sin experiencia.
    • ?? Funciones: Venta de productos intangibles y asesoría comercial.

    Asiste este miércoles 6 de mayo de 2026 de 8:00 a. m. a 12:00  m. al Centro Empresarial Dorado Plaza, ubicado en la calle 26 #85D-55, Módulo 1 (oficinas 215 y 216).

    ? Pregunta por Daniel Páez y lleva excelente presentación personal, así como tu hoja de vida.

    Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.

     

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