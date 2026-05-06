¿Busca empleo en Bogotá?: acceda a 220 vacantes en dos convocatorias presenciales este miércoles 6 de mayo

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Accede a 220 vacantes para asesores comerciales de Vehículos, coloristas, vendedores de repuestos, asistentes comerciales, técnico mecánico, gestores de soluciones financieras y más con la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá con postulación presencial este miércoles 6 de mayo de 2026. La estrategia ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) trae oportunidades en Fontibón y en Duna, para personas con estudios desde bachillerato, técnicos y tecnológicos. ¡Conoce aquí todos los detalles y postúlate con tu hoja de vida actualizada!

Convocatoria presencial de ‘Talento Capital’ con 70 vacantes en Suba, al noroccidente de Bogotá

Accede a 70 vacantes a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada EFICACIA S.A.S. ¿Te interesa?

Cargos disponibles:

Latonero.

Asesor comercial de vehículos.

Colorista.

Vendedor de repuestos.

Asistente comercial senior.

Técnico mecánico.

Almacenista.

Conductor.

Técnico mecánico junior.

Coordinador técnico.

Jefe de ventas.

Pintor cabinero.

Asistente comercial junior con manejo de caja.

Jefe de taller.

Técnico mecánico senior.

Analista senior de reclamaciones y protección al consumidor.

Cotizador.

Alistador de pintura.

Analista experiencia al cliente.

Analista de garantías.

Anfitrión.

Coordinador de mercadeo.

Supervisor de alistamiento.

Asiste este miércoles 9 de mayo de 2026 de 8:30 a. m. a 12:00 m. a la carrera 70D #127-48 en el Centro Comercial Niza de Suba.

Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.

?? Llega con tu hoja de vida y documento.

Convocatoria presencial de ‘Talento Capital’ con 150 vacantes en Fontibón, al occidente de Bogotá

Accede a 150 para gestores de soluciones financieras vacantes a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada JOB&TALENT CO S.A.S. ¿Te interesa?

Detalles de las vacantes:

? Vacantes para bachilleres, técnicos o tecnólogos.

? Comisiones promedio: $ 3.500.000 a $ 4.500.000.

? Con o sin experiencia.

?? Funciones: Venta de productos intangibles y asesoría comercial.

Asiste este miércoles 6 de mayo de 2026 de 8:00 a. m. a 12:00 m. al Centro Empresarial Dorado Plaza, ubicado en la calle 26 #85D-55, Módulo 1 (oficinas 215 y 216).

? Pregunta por Daniel Páez y lleva excelente presentación personal, así como tu hoja de vida.

Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.