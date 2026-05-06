¿Busca empleo en Bogotá?: acceda a 220 vacantes en dos convocatorias presenciales este miércoles 6 de mayo
Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.
Accede a 220 vacantes para asesores comerciales de Vehículos, coloristas, vendedores de repuestos, asistentes comerciales, técnico mecánico, gestores de soluciones financieras y más con la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá con postulación presencial este miércoles 6 de mayo de 2026. La estrategia ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) trae oportunidades en Fontibón y en Duna, para personas con estudios desde bachillerato, técnicos y tecnológicos. ¡Conoce aquí todos los detalles y postúlate con tu hoja de vida actualizada!
Convocatoria presencial de ‘Talento Capital’ con 70 vacantes en Suba, al noroccidente de Bogotá
Accede a 70 vacantes a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada EFICACIA S.A.S. ¿Te interesa?
Cargos disponibles:
- Latonero.
- Asesor comercial de vehículos.
- Colorista.
- Vendedor de repuestos.
- Asistente comercial senior.
- Técnico mecánico.
- Almacenista.
- Conductor.
- Técnico mecánico junior.
- Coordinador técnico.
- Jefe de ventas.
- Pintor cabinero.
- Asistente comercial junior con manejo de caja.
- Jefe de taller.
- Técnico mecánico senior.
- Analista senior de reclamaciones y protección al consumidor.
- Cotizador.
- Alistador de pintura.
- Analista experiencia al cliente.
- Analista de garantías.
- Anfitrión.
- Coordinador de mercadeo.
- Supervisor de alistamiento.
Asiste este miércoles 9 de mayo de 2026 de 8:30 a. m. a 12:00 m. a la carrera 70D #127-48 en el Centro Comercial Niza de Suba.
Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.
?? Llega con tu hoja de vida y documento.
Convocatoria presencial de ‘Talento Capital’ con 150 vacantes en Fontibón, al occidente de Bogotá
Accede a 150 para gestores de soluciones financieras vacantes a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada JOB&TALENT CO S.A.S. ¿Te interesa?
Detalles de las vacantes:
- ? Vacantes para bachilleres, técnicos o tecnólogos.
- ? Comisiones promedio: $ 3.500.000 a $ 4.500.000.
- ? Con o sin experiencia.
- ?? Funciones: Venta de productos intangibles y asesoría comercial.
Asiste este miércoles 6 de mayo de 2026 de 8:00 a. m. a 12:00 m. al Centro Empresarial Dorado Plaza, ubicado en la calle 26 #85D-55, Módulo 1 (oficinas 215 y 216).
? Pregunta por Daniel Páez y lleva excelente presentación personal, así como tu hoja de vida.
Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.