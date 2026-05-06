Resultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 6 de mayo de 2026 en Colombia

–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este miércoles 6 de mayo de 2026 en el territorio colombiano:

Baloto 03 05 13 15 25 – Superbalota 09

Baloto Revancha 09 24 25 29 42 – Superbalota 02

Valle 7663 – Serie 160

Meta 5926 – Serie 096

Manizales 7002 – Serie 208

Dorado

Mañana 9944 – La 5ta 7 – Tarde 0279 – La 5ta 7

Culona

Día 2558 – Noche 2390

Astro Sol

4497 – Signo Libra

Astro Luna

5678 – Signo Géminis

Pijao de Oro

3650 – La 5ta 1

Paisita

Día 0580 – La 5ta 1 – Noche 6213 – Perro

Chontico

Día 8718 – La 5ta 7 – Noche 3314 – La 5ta 4

Cafeterito

Tarde 7871 – La 5ta 8 – Noche 8353 – La 5ta 3

Sinuano

Día 5193 – La 5ta 8 – Noche 4588 La 5ta: 3

Cash Three

Día 372 – Noche 517

Play Four

Día 2560 – Noche 9336

Samán

Día 5118

Caribeña

Día 1803 – La 5ta 5 – Noche 1325 – La 5ta 1

Motilón

Tarde 4035 – La 5ta 0 – Noche 4732 – La 5ta 1

Fantástica

Día 1456 – La 5ta 8 – Noche 3370 – La 5ta 3

Antioqueñita

Día 7540 – La 5ta 3 – Tarde 7580 – La 5ta 5

Win 4

2653

Evening

8594