Resultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 6 de mayo de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este miércoles 6 de mayo de 2026 en el territorio colombiano:
Baloto 03 05 13 15 25 – Superbalota 09
Baloto Revancha 09 24 25 29 42 – Superbalota 02
Valle 7663 – Serie 160
Meta 5926 – Serie 096
Manizales 7002 – Serie 208
Dorado
Mañana 9944 – La 5ta 7 – Tarde 0279 – La 5ta 7
Culona
Día 2558 – Noche 2390
Astro Sol
4497 – Signo Libra
Astro Luna
5678 – Signo Géminis
Pijao de Oro
3650 – La 5ta 1
Paisita
Día 0580 – La 5ta 1 – Noche 6213 – Perro
Chontico
Día 8718 – La 5ta 7 – Noche 3314 – La 5ta 4
Cafeterito
Tarde 7871 – La 5ta 8 – Noche 8353 – La 5ta 3
Sinuano
Día 5193 – La 5ta 8 – Noche 4588 La 5ta: 3
Cash Three
Día 372 – Noche 517
Play Four
Día 2560 – Noche 9336
Samán
Día 5118
Caribeña
Día 1803 – La 5ta 5 – Noche 1325 – La 5ta 1
Motilón
Tarde 4035 – La 5ta 0 – Noche 4732 – La 5ta 1
Fantástica
Día 1456 – La 5ta 8 – Noche 3370 – La 5ta 3
Antioqueñita
Día 7540 – La 5ta 3 – Tarde 7580 – La 5ta 5
Win 4
2653
Evening
8594