Corte Constitucional tumba impuesto a generadoras de energía en La Guajira

La Corte Constitucional de Colombia declaró este miércoles la inexequibilidad de un decreto legislativo que establecía gravámenes a las empresas generadoras de energía, los cuales habían sido creados bajo el marco de la emergencia económica y social en el departamento de La Guajira. El alto tribunal determinó que la medida adoptada por el Gobierno Nacional no cumplía con los principios de necesidad y proporcionalidad exigidos por la Carta Política para este tipo de estados excepcionales, dejando sin efecto el cobro de dichos tributos que buscaban financiar proyectos en la región norte del país.

Esta decisión judicial surge tras un riguroso análisis de las facultades extraordinarias empleadas por el Ejecutivo, las cuales, según los magistrados, desbordaron los límites constitucionales al intentar modificar el régimen tributario sin el trámite legislativo ordinario. La corporación judicial enfatizó que, si bien la situación de La Guajira requiere atención inmediata, el mecanismo de emergencia no puede ser utilizado para imponer cargas fiscales permanentes o que vulneren la seguridad jurídica del sector energético.

El fallo representa un alivio para las compañías del sector eléctrico que habían manifestado su preocupación por el impacto de estos impuestos en la sostenibilidad de sus operaciones y en las tarifas finales para los usuarios. Por su parte, el Gobierno Nacional ha recibido la notificación de la sentencia, la cual implica que los recursos proyectados a través de este recaudo deberán ser buscados mediante otros instrumentos legales o reasignaciones presupuestales aprobadas por el Congreso de la República.

Finalmente, expertos constitucionalistas señalan que este pronunciamiento ratifica la independencia de poderes y el control estricto que la Corte ejerce sobre los decretos de emergencia. Mientras el Ejecutivo evalúa nuevas rutas para cumplir con sus compromisos sociales en la región, la seguridad jurídica de las inversiones en infraestructura energética se fortalece ante la nulidad de estas medidas que fueron consideradas como una extralimitación de las competencias presidenciales en tiempos de crisis.