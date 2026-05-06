Variedad de ofertas de empleo para esta semana ¡Postúlese de manera virtual!

Accede a 865 vacantes laborales en Bogotá que trae la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) con su estrategia ‘Talento Capital’ hasta el sábado 9 de mayo de 2026. Entre la convocatoria hay cargos dirigidos a personas con educacio?n ba?sica y media, asi? como a quienes cuentan con formacio?n te?cnica, tecnolo?gica y profesional. Postúlate de manera virtual.

Beneficios:

La estrategia ‘Talento Capital’ de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, sigue conectando con empresas y los capitalinos que buscan empleo en la capital.

La oferta tambie?n refleja un enfoque incluyente y diverso: 404 vacantes esta?n dirigidas a profesionales, 338 no requieren experiencia, 308 esta?n dirigidas para personas mayores de 50 an?os, 20 para poblacio?n con discapacidad, 232 para jo?venes entre 18 y 28 an?os y 370 esta?n enfocadas en mujeres, ampliando asi? las oportunidades para distintos grupos poblacionales y promoviendo un acceso ma?s equitativo al empleo en la ciudad.

Cargos disponibles y vacantes disponibles con ‘Talento Capital’ en Bogotá, hasta el sábado 9 de mayo de 2026

Estas son algunas de las oportunidades laborales:

Ejecutiva (o) comercial – sector construccio?n & tecnologi?a AEC.

Asesora (o) corporativa (o).

Profesional marketing digital.

Profesional especializada (o) en mercadeo y comunicaciones.

Profesional de ventas.

Analista de cre?ditos.

Analista contable.

Asesor (a) de servicios.

Dibujante de obras civiles.

Ingeniera (o) de proyectos y soluciones.

Analista de comunicaciones.

Auxiliar de odontologi?a.

Psico?loga (o).

Analista de proyectos.

Especialista de empaque.

Profesional de compras.

Auxiliar de enfermeri?a (salas de cirugi?a).

Jefe (a) de enfermeri?a.

Analista de compras.

Analista qui?mica (o).

Coordinadora (o) regional.

Directora (o) de cuenta.

Auxiliar de sala de ventas.

Te?cnica (o) o tecno?loga (o) en electro?nica, electricidad.

Auxiliar administrativa (o) (persona con discapacidad).

Coordinadora (o) de servicio al cliente.

Auxiliar administrativa (o).

Operaria (o) de aseo y limpieza.

Auxiliar de tienda.

Jefe (a) de taller – meca?nica automotriz

Electromeca?nica (o).

Coordinadora (o) de costos.

Auxiliar ele?ctrica (o).

Te?cnica (o) electricista.

Li?der de departamento comercial.

Te?cnica (o) de telecomunicaciones con moto.

Auxiliar de enfermeri?a.

Inspectora (o) SISO.

Auxiliar de mantenimiento.

Te?cnica (o) zonal de mantenimiento para equipos de gimnasio.

Gerente de talento humano.

Analista de mejoramiento.

Analista administrativa (o).

Analista de control de calidad.

Auxiliar de experiencia al cliente (PQR).

Residente BIM.

Residente de control y seguimiento de obra.

Profesional te?cnico (a) de construccio?n.

Coordinadora (o) de sala de negocios.

Coordinadora (o) de compras.

Auxiliar de servicios generales.

Asesor (a) comercial.

Me?dico (a) general.

Analista de cartera.

Jefe (a) juri?dico (a).

Especialista en topografi?a.

Especialista en urbanismo.

Especialista ambiental.

Especialista en presupuesto.

Apoyo en contratacio?n.

Apoyo socio juri?dico.

Especialista en tra?nsito y transporte.

Especialista en redes hu?medas y secas.

Arquitecta (o).

Requisitos: Revisa los requisitos y postúlate de manera virtual.