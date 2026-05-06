Variedad de ofertas de empleo para esta semana ¡Postúlese de manera virtual!
Accede a 865 vacantes laborales en Bogotá que trae la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) con su estrategia ‘Talento Capital’ hasta el sábado 9 de mayo de 2026. Entre la convocatoria hay cargos dirigidos a personas con educacio?n ba?sica y media, asi? como a quienes cuentan con formacio?n te?cnica, tecnolo?gica y profesional. Postúlate de manera virtual.
Beneficios:
La estrategia ‘Talento Capital’ de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, sigue conectando con empresas y los capitalinos que buscan empleo en la capital.
La oferta tambie?n refleja un enfoque incluyente y diverso: 404 vacantes esta?n dirigidas a profesionales, 338 no requieren experiencia, 308 esta?n dirigidas para personas mayores de 50 an?os, 20 para poblacio?n con discapacidad, 232 para jo?venes entre 18 y 28 an?os y 370 esta?n enfocadas en mujeres, ampliando asi? las oportunidades para distintos grupos poblacionales y promoviendo un acceso ma?s equitativo al empleo en la ciudad.
Cargos disponibles y vacantes disponibles con ‘Talento Capital’ en Bogotá, hasta el sábado 9 de mayo de 2026
Estas son algunas de las oportunidades laborales:
- Ejecutiva (o) comercial – sector construccio?n & tecnologi?a AEC.
- Asesora (o) corporativa (o).
- Profesional marketing digital.
- Profesional especializada (o) en mercadeo y comunicaciones.
- Profesional de ventas.
- Analista de cre?ditos.
- Analista contable.
- Asesor (a) de servicios.
- Dibujante de obras civiles.
- Ingeniera (o) de proyectos y soluciones.
- Analista de comunicaciones.
- Auxiliar de odontologi?a.
- Psico?loga (o).
- Analista de proyectos.
- Especialista de empaque.
- Profesional de compras.
- Auxiliar de enfermeri?a (salas de cirugi?a).
- Jefe (a) de enfermeri?a.
- Analista de compras.
- Analista qui?mica (o).
- Coordinadora (o) regional.
- Directora (o) de cuenta.
- Auxiliar de sala de ventas.
- Te?cnica (o) o tecno?loga (o) en electro?nica, electricidad.
- Auxiliar administrativa (o) (persona con discapacidad).
- Coordinadora (o) de servicio al cliente.
- Auxiliar administrativa (o).
- Operaria (o) de aseo y limpieza.
- Auxiliar de tienda.
- Jefe (a) de taller – meca?nica automotriz
- Electromeca?nica (o).
- Coordinadora (o) de costos.
- Auxiliar ele?ctrica (o).
- Te?cnica (o) electricista.
- Li?der de departamento comercial.
- Te?cnica (o) de telecomunicaciones con moto.
- Auxiliar de enfermeri?a.
- Inspectora (o) SISO.
- Auxiliar de mantenimiento.
- Te?cnica (o) zonal de mantenimiento para equipos de gimnasio.
- Gerente de talento humano.
- Analista de mejoramiento.
- Analista administrativa (o).
- Analista de control de calidad.
- Auxiliar de experiencia al cliente (PQR).
- Residente BIM.
- Residente de control y seguimiento de obra.
- Profesional te?cnico (a) de construccio?n.
- Coordinadora (o) de sala de negocios.
- Coordinadora (o) de compras.
- Auxiliar de servicios generales.
- Asesor (a) comercial.
- Me?dico (a) general.
- Analista de cartera.
- Jefe (a) juri?dico (a).
- Especialista en topografi?a.
- Especialista en urbanismo.
- Especialista ambiental.
- Especialista en presupuesto.
- Apoyo en contratacio?n.
- Apoyo socio juri?dico.
- Especialista en tra?nsito y transporte.
- Especialista en redes hu?medas y secas.
- Arquitecta (o).
Requisitos:
Revisa los requisitos y postúlate de manera virtual.
¿Cómo aplicar?
Si deseas postularte, primero debes registrarte en www.serviciodeempleo.gov.co, completar su hoja de vida y aplicar a las vacantes de tu interés.