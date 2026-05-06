    • Bogotá

    Variedad de ofertas de empleo para esta semana ¡Postúlese de manera virtual!

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Personas reunidas Foto: Secretaría de Desarrollo EconómicoAccede a 865 vacantes laborales en Bogotá que trae la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) con su estrategia ‘Talento Capital’ hasta el sábado 9 de mayo de 2026. Entre la convocatoria hay cargos dirigidos a personas con educacio?n ba?sica y media, asi? como a quienes cuentan con formacio?n te?cnica, tecnolo?gica y profesional. Postúlate de manera virtual.

    Beneficios:

    La estrategia ‘Talento Capital’ de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, sigue conectando con empresas y los capitalinos que buscan empleo en la capital.

    La oferta tambie?n refleja un enfoque incluyente y diverso: 404 vacantes esta?n dirigidas a profesionales, 338 no requieren experiencia, 308 esta?n dirigidas para personas mayores de 50 an?os, 20 para poblacio?n con discapacidad, 232 para jo?venes entre 18 y 28 an?os y 370 esta?n enfocadas en mujeres, ampliando asi? las oportunidades para distintos grupos poblacionales y promoviendo un acceso ma?s equitativo al empleo en la ciudad.

    Cargos disponibles y vacantes disponibles con ‘Talento Capital’ en Bogotá, hasta el sábado 9 de mayo de 2026

    Estas son algunas de las oportunidades laborales:

    • Ejecutiva (o) comercial – sector construccio?n & tecnologi?a AEC.
    • Asesora (o) corporativa (o).
    • Profesional marketing digital.
    • Profesional especializada (o) en mercadeo y comunicaciones.
    • Profesional de ventas.
    • Analista de cre?ditos.
    • Analista contable.
    • Asesor (a) de servicios.
    • Dibujante de obras civiles.
    • Ingeniera (o) de proyectos y soluciones.
    • Analista de comunicaciones.
    • Auxiliar de odontologi?a.
    • Psico?loga (o).
    • Analista de proyectos.
    • Especialista de empaque.
    • Profesional de compras.
    • Auxiliar de enfermeri?a (salas de cirugi?a).
    • Jefe (a) de enfermeri?a.
    • Analista de compras.
    • Analista qui?mica (o).
    • Coordinadora (o) regional.
    • Directora (o) de cuenta.
    • Auxiliar de sala de ventas.
    • Te?cnica (o) o tecno?loga (o) en electro?nica, electricidad.
    • Auxiliar administrativa (o) (persona con discapacidad).
    • Coordinadora (o) de servicio al cliente.
    • Auxiliar administrativa (o).
    • Operaria (o) de aseo y limpieza.
    • Auxiliar de tienda.
    • Jefe (a) de taller – meca?nica automotriz
    • Electromeca?nica (o).
    • Coordinadora (o) de costos.
    • Auxiliar ele?ctrica (o).
    • Te?cnica (o) electricista.
    • Li?der de departamento comercial.
    • Te?cnica (o) de telecomunicaciones con moto.
    • Auxiliar de enfermeri?a.
    • Inspectora (o) SISO.
    • Auxiliar de mantenimiento.
    • Te?cnica (o) zonal de mantenimiento para equipos de gimnasio.
    • Gerente de talento humano.
    • Analista de mejoramiento.
    • Analista administrativa (o).
    • Analista de control de calidad.
    • Auxiliar de experiencia al cliente (PQR).
    • Residente BIM.
    • Residente de control y seguimiento de obra.
    • Profesional te?cnico (a) de construccio?n.
    • Coordinadora (o) de sala de negocios.
    • Coordinadora (o) de compras.
    • Auxiliar de servicios generales.
    • Asesor (a) comercial.
    • Me?dico (a) general.
    • Analista de cartera.
    • Jefe (a) juri?dico (a).
    • Especialista en topografi?a.
    • Especialista en urbanismo.
    • Especialista ambiental.
    • Especialista en presupuesto.
    • Apoyo en contratacio?n.
    • Apoyo socio juri?dico.
    • Especialista en tra?nsito y transporte.
    • Especialista en redes hu?medas y secas.
    • Arquitecta (o).

    Requisitos:

    Revisa los requisitos y postúlate de manera virtual.

    ¿Cómo aplicar?

    Si deseas postularte, primero debes registrarte en www.serviciodeempleo.gov.co, completar su hoja de vida y aplicar a las vacantes de tu interés.

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