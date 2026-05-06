Participe en la Primera Reciclatón Bogotá 2026: conozca los tres puntos habilitados para este 6 y 7 de mayo

Foto: Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá.

Hasta el 1 de mayo de 2026, están disponibles las inscripciones para que empresas, entidades, instituciones y establecimientos ubicados en Bogotá entreguen residuos peligrosos y especiales. ¡No te quedes por fuera y conoce aquí los detalles!

En este espacio se llevará a cabo los días seis y siete de mayo de 2026, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. en tres puntos de acopio del Distrito:

Plaza de los Artesanos en la carrera 60 #63A-52. Plaza de las Américas en la carrera 71D #6-94, frente al parque Mundo Aventura. Planta de Lito ubicada en la calle 12B con carrera 36, esquina.

En los encuentro se entregarán certificados de gestión final a las empresas que se sumen a esta iniciativa y hagan parte del cambio. Es importante recordar que con las cantidades registradas por la organización se generará la correspondiente certificación de disposición final del gestor externo.

Si eres empresa, entidad u organización, debes inscribirla previamente en este enlace. El plazo de inscripción se cumple el primero de mayo de 2026. Si no perteneces a ninguna de estas, no requieres inscripción.

Conoce más detalles de la Primera Reciclatón 2026 en la siguiente publicación de la a Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) en la red social Instagram: