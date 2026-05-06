Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este jueves 7 y viernes 8 de mayo de 2026 en Bogotá y Soacha

–(Foto EAAB). Este jueves 7 y viernes 8 de mayo de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la República y del municipio de Soacha, Cundinamarca, por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

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Jueves 7 de mayo de 2026

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Usaquén

Estrella del Norte, Las Orquídeas

De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 151 a la Calle 164

8:00 a.m.

24 horas

Instalación de válvula

Chapinero

Cataluña

De la Calle 45 a la Calle 39, entre la Carrera 7 a la Carrera 3

9:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Bosa

Los Sauces

De la Calle 64 Sur a la Calle 67B Sur, entre la Carrera 84A a la Carrera 85 Bis A

10:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

Tunjuelito

San Carlos, San Benito

De la Avenida Carrera 19C a la Carrera 13F, entre la Avenida Carrera 14 a la Calle 59B Sur

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Barrios Unidos y Teusaquillo

Alcázares, Alcázares Norte, Alfonso Lopez, Banco Central, Baquero, Belalcazar, Benjamín Herrera, Campin, Colombia, Galerías, Juan XXIII, La Aurora, La Esperanza, La Merced Norte, La Paz, La Soledad, Las Americas, Muequetá, Once de Noviembre, Palermo, Quinta Mutis, Rafael Uribe, San Felipe, San Luis, Santa Sofia, Siete de Agosto

De la Carrera 14 a la Avenida Carrera 30, entre la Calle 24 a la Calle 80

10:00 a.m.

12 horas

Mantenimiento correctivo

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Soacha, Cundinamarca

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Prado de Las Vegas, El Tabacal, El Danubio, El Rosal, Portalegre, Santa Helena, Villa Esperanza Centro, Soacha Centro, Lincoln, Oasis del Jericó, San Luis, La Unión Atenea, Ciudad Salitre, La Fragua, El Silo, La Primavera, La Veredita, El Mirador, San Isidro, Eduardo Puyana, Las Huertas, Paseo Real Villa Italia, La Fontana, Ciudad de Quito, Llanos de Soacha, Tierra Blanca, Maranata, Ciudad Latina, Ciudad de Quito y Villa La Esperanza

De la Calle 24 a la Calle 7, entre la Carrera 10A a la Carrera 19

De la Calle 21 a la Calle 7, entre la Carrera 4 a la Carrera 10A

De la Calle 7 a la Calle 1, entre la Transversal 7 a la Carrera 16

De la Carrera 12 a la Carrera 28B, entre la Calle 1 Sur a la Calle 8

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

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Viernes 8 de mayo de 2026

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Usme

Tibaque II, San Pedro Sur, Tihuaque, Tihuaque Rural, Las Violetas, Juan José Rondon I, Los Soches, Villa Diana, Las Violetas

De la Calle 72F Sur a la Calle 92B Sur, entre la Carrera 12B Este a la Carrera 24A Este

10:00 a.m.

4 horas

Lavado preventivo tanque

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.