El «cara a cara» de Paloma Valencia con Iván Cepeda creado por IA

–La candidata presidencial de Centro Democrático, Paloma Valencia, agitó las redes sociales con el «cara a cara» con su contrincante de Pacto Histórico Iván Cepeda que creó con Inteligencia Artificial y que publico en su cuenta en X, en vista de que este se ha negado a enfrentarla en un debate televisado.

El hecho es que en desarrollo del «encuentro», en el que se se abordaron lo temas de seguridad, la salud y la mujer, a cada pregunta de la moderadora, el senador Cepeda se esfumaba del atril o lo abandonaba para atender llamadas, y en consecuencia se le daba la palabra a la aspirante uribista para exponer sus propuestas de campaña y aprovechaba para fustigarlo.

En las toldas petristas, no cayó bien el montaje, que calificaron de «payasada». Y por los lados del uribismo no hubo reacciones.

Así compartió Paloma Valencia su estrategia para tratar de apabullar a Cepeda:

Desde el 18 de abril, la campaña de Iván Cepeda no nombra compromisario ni acepta debates. A menos de un mes, el país sigue a ciegas: sin respuestas de fondo y sin contraste de ideas. No recuerdo una elección así en Colombia: quien aspira a liderar, debate. No es opcional. ¿Cuándo es que vamos a hablar de seguridad?

Desde el 18 de abril, la campaña de Iván Cepeda no nombra compromisario ni acepta debates. A menos de un mes, el país sigue a ciegas: sin respuestas de fondo y sin contraste de ideas. No recuerdo una elección así en Colombia: quien aspira a liderar, debate. No es opcional.… pic.twitter.com/PtxQL6eXK9 — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) May 6, 2026

Los debates no son caprichos: deben ser amplios y abiertos. ¿Cómo así que Cepeda pretende definir con quién debate, quién modera y qué temas sí y cuáles no? No se pueden minimizar voces como las del Dr. Sergio Fajardo, la Dra. Claudia López y otros candidatos. Este es un llamado a debatir en serio. ¿Cómo es que vamos a resolver la crisis de la salud?

Los debates no son caprichos: deben ser amplios y abiertos. ¿Cómo así que Cepeda pretende definir con quién debate, quién modera y qué temas sí y cuáles no? No se pueden minimizar voces como las del Dr. Sergio Fajardo, la Dra. Claudia López y otros candidatos. Este es un llamado… pic.twitter.com/51IqLjKwZj — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) May 6, 2026

A raíz de la discusión que se suscitó en redes el día de hoy, junto a mi fórmula Juan Daniel Oviedo extendimos invitación a debatir con la campaña del Dr. Abelardo. Y quiero ser enfática en esto: debatir no es darse “coñazos”. No podemos enseñarle al país que el debate de ideas es agresión; es lo que más necesitamos hoy. Y hablando de violencia: ¿cómo vamos a proteger a la mujer?