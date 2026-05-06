Petro atribuye «encartelada» de la UNAL en su contra al rector y a congresista del Moir

–«Los cartelitos presumiblemente del rector, amigo de Paloma y de una congresista del Moir, no pudieron frenar mi entrada y entregamos la Facultad de Bellas Artes, que nos costó 70.000 millones a 3.200 estudiantes de la facultad, escribió en su cuenta en X el presidente Gustavo Petro. «Quisieron impedirlo con afiches insultantes para impedir que entregará la obra que yo mismo comencé», complementó.

Los afiches, dedicados también a la polémica Juliana Guerrero, investigada por presuntamente falsificar el título para ser nombrada viceministra de Juventudes, aparecieron la víspera de la visita de Petro para inaugurar la facultad de Bellas Artes. Moir es el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, un partido político de izquierda de ideología maoista.

Esto es HISTÓRICO, los estudiantes de la Universidad Nacional rechazando a Petro y Cepeda es hermoso. pic.twitter.com/CrqoANvZ36 — Santiago Uribe (@santiuribedel10) May 5, 2026

El jefe del Estado establece que «el nuevo rector de la Universidad Nacional (José Ismael Peña) impuesto por juez sin la voluntad estudiantil y profesoral, amigo de Paloma (Valencia), intentó impedir mi entrada a la Universidad Nacional para iniciar la obra que empecé: La facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional».

«Entré y entregué la facultad que es muy hermosa, y con lo último en tecnología para el arte. Costó 70.000 millones de pesos y la inversión en la universidad será de medio billón que incluye su papel en el San Juan de Dios y la reconstrucción de la facultad de farmacia, ojalá para investigar la confección de medicina a Colombia», puntualizó el primer mandatario.

Para los medios de prensa colombiana aquí les muestro cómo me recibieron en la Universidasd Nacional pic.twitter.com/G1ylQtX4PY — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 6, 2026

Diego Andrés Torres, profesor, físico y representante profesoral ante el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional, había anticipado, horas antes, el recibimiento que le darían a Petro «con críticas muy fuertes en contra de la Constituyente Universitaria», la cual fue promovida por Leopoldo Múnera, quien ocupó la rectoría entre junio de 2024 y noviembre de 2025, producto de dos fallos del Consejo de Estado.

Hoy el presidente @petrogustavo visita a la @UNALOficial, y lo van a recibir con críticas muy fuertes en contra de la Constituyente Universitaria -La MECUN-. Mi reconocimiento a los valientes que se atrevieron a desafiar al establecimiento, la universidad siempre será un grito de… pic.twitter.com/AIv3PQY5Kz — Diego A. Torres G. (@DiegoTorres_Fis) May 5, 2026

Hoy llego a mi oficina a la @UNALOficial y encuentro de nuevo amenazas en mi contra, todo por pedir un debate académico verdadero alrededor de lo que sucede en la Universidad Nacional, la de todos los colombianos. Quieren convertir a la UNAL en todo menos en un centro de… pic.twitter.com/eNkY0WrpGn — Diego A. Torres G. (@DiegoTorres_Fis) May 6, 2026

El presidente Gustavo Petro en su reacción a la «encartelada», no hizo mención a la asamblea constituyente.

Periodista de la desinformación: Fuí a la universidad a entregar la facultad de Bellas Artes en medio del aplauso de miles de estudiantes. En la facultad se invirtió 7O.O00 millones y se está invirtiendo 500.000 millones en otas sedes universitarias del país como la de Tumaco,… https://t.co/BFcOJvfoDc — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 6, 2026

El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, reaccionó también frente a los afiches. «Intentaron sabotear el evento de hoy con el presidente @petrogustavo en la Universidad Nacional, pero les salió el tiro por la culata», escribió en su cuenta en X.

Además señaló que «fueron los propios estudiantes quienes madrugaron a limpiar la universidad, recibieron al presidente con entusiasmo y acompañaron la entrega del nuevo edificio de la Facultad de Artes, una obra de más de $70.000 millones financiada en su totalidad por el Gobierno del Cambio».

«A los medios de comunicación les solicitamos darle a esta buena noticia, el mismo cubrimiento que le dieron al intento fallido de sabotaje», puntualizó e incluyó esta declaración destacando la obra.

Intentaron sabotear el evento de hoy con el presidente @petrogustavo en la Universidad Nacional, pero les salió el tiro por la culata. Fueron los propios estudiantes quienes madrugaron a limpiar la universidad, recibieron al presidente con entusiasmo y acompañaron la entrega del… pic.twitter.com/0okKeMtVgx — Daniel Rojas Medellin (@DanielRMed) May 6, 2026

Los medios usaron todo su poder para darle relevancia a los afichitos de la triste campaña. Jamás mostrarán esto, hubo un antes y un después. Acá la historia del edificio de artes que entregó el presidente @petrogustavo a la U nacional en Bogotá. pic.twitter.com/cvKcQurdQd — Daniel Rojas Medellin (@DanielRMed) May 6, 2026

Frente a estos hechos, el rector de la Universidad Ismael Peña Reyes trinó:

Las expresiones de la comunidad, que no fueron promovidas por nuestra administración, aunque puedan resultar incómodas, son parte de esa pluralidad que juramos proteger.

El diálogo y el respeto seguirán siendo los pilares de mi gestión en la @UNALOficial — Jose Ismael Peña Reyes (@JoseIsmaelPena) May 6, 2026

Así reciben la visita de @petrogustavo en la UN: censurando el disenso. Pasamos del "No queremos Constituyente" al "Queremos" a punta de tachones. La pluralidad se defiende con ideas, no alterando los mensajes de quienes piensan distinto. pic.twitter.com/NS0ymIzp8t — Kevin Arriguí (@karrigui13) May 5, 2026

Durante la entrega del Bloque A de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional, el jefe de Estado aseguró que esta infraestructura debe convertirse en un espacio clave para impulsar la creación artística y la cultura en el país. Señaló que no se trata únicamente de una obra física, sino de un lugar destinado a la sensibilidad y la expresión.

“El Estado no es el que debe crear el arte, tiene que propiciarlo, pero esa innovación, esa creación tiene que ser del ser humano individual y colectivamente”, afirmó el presidente de la República, Gustavo Petro, ante estudiantes presentes en el acto.

En su intervención, el mandatario destacó el papel del arte frente a los desafíos tecnológicos actuales y sostuvo que es una herramienta fundamental en el contexto del desarrollo de la inteligencia artificial. Según explicó, la invención y la sensibilidad humana son capacidades que no pueden ser reemplazadas por las máquinas.

El presidente también presentó un balance sobre la ampliación de cobertura en educación superior. Indicó que su administración ha avanzado en la creación de nuevos cupos, con una proyección de 400 mil adicionales al cierre del semestre, lo que ha permitido aumentar la tasa de cobertura del 54,9 % en 2022 al 59,7 %.

En materia de inversión, señaló que se han destinado cerca de medio billón de pesos a la Universidad Nacional para infraestructura, además de los recursos orientados a la política de gratuidad. Para el bloque entregado, precisó que la inversión fue de 70.000 millones de pesos.

“Aquí está la línea de escape, por eso se ha destinado el dinero a la Universidad Nacional”, reiteró.

#Política | “Ya estoy terminando mi periodo (…) pero el programa se puede extender, puede continuar. Eso espero”, afirmó el presidente Gustavo Petro desde la Universidad Nacional, al referirse a los avances de su Gobierno en educación superior. pic.twitter.com/oiVR2oNkTd — La FM (@lafm) May 5, 2026

El mandatario hizo un llamado a que la Universidad Nacional amplíe su presencia en todo el territorio. “La Universidad Nacional debe hacer el esfuerzo de ser nacional, de cubrir a Colombia”, expresó.

Asimismo, planteó la necesidad de mantener el crecimiento en cobertura en los próximos gobiernos y propuso acelerar la apertura de cupos mediante soluciones que no dependan exclusivamente de la construcción de infraestructura tradicional. En ese sentido, cuestionó los largos tiempos que históricamente han tenido las obras públicas y defendió alternativas más ágiles.

“Antes que el ladrillo, es primero la educación misma que va al cerebro”, afirmó.

Finalmente, el presidente vinculó el fortalecimiento del arte y la educación con la construcción de una sociedad basada en el conocimiento. “El conocimiento es lo que hará grandes a las naciones”, concluyó.