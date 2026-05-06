Guerra en Medio Oriente: Aerolíneas de todo el mundo han recortado 2 millones de asientos y han cancelado 12.000 vuelos en las últimas dos semanas

–(Imagen ilustrativa). El enviado especial de la Presidencia rusa y director general del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kiril Dmítriev, aseveró que la crisis mundial de la aviación es solamente el comienzo de conmociones aún más graves en otros sectores.

En una publicación en su cuenta de X, el funcionario comentó la noticia de que aerolíneas de todo el mundo han recortado 2 millones de asientos y han cancelado 12.000 vuelos en las últimas dos semanas, a medida que crecen las preocupaciones por la disponibilidad de combustible.

«12.000 vuelos cancelados en mayo. Como se predijo, el ‘shock’ global de la aviación se está propagando rápidamente y es un presagio de los ‘shocks’ más severos que vendrán en otros sectores», expuso Dmítriev.

Previamente, había augurado que el mundo está al borde de la crisis energética más grande conocida. «El mundo avanza a tientas hacia la mayor crisis energética de la historia, y solo ahora algunas personas inteligentes están empezando a darse cuenta», afirmó.

De acuerdo con la información de The Financial Times, miles de vuelos han sido cancelados y varios servicios han cambiado a aviones más pequeños o más eficientes para ahorrar combustible ante una posible disrupción de suministro.

Desde el inicio de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán a finales de febrero, el precio del combustible de aviación se ha duplicado, lo que ha empujado a las compañías a subir las tarifas. Además, el cierre de aeropuertos en el golfo Pérsico —que conectaban un tercio de los viajes europeos hacia Asia— ha desordenado el transporte aéreo global.

En conjunto, el número total de asientos disponibles en todas las aerolíneas para mayo bajó de 132 millones a 130 millones entre mediados y finales de abril, recoge el medio.

Ante la preocupación de que el conflicto en Oriente Medio pueda provocar una prolongada interrupción del tránsito de hidrocarburos por el bloqueado estrecho de Ormuz, causando un mayor daño a la economía global, los futuros del crudo Brent, referencia mundial del petróleo, alcanzaron la semana pasada su máximo de cuatro años al superar los 126 dólares por barril (aunque cerraron la jornada con una caída de unos 4 dólares).

Mientras tanto, el crudo de referencia estadounidense, West Texas Intermediate, ha subido alrededor de un 90 % debido al cierre efectivo de Ormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo. (Información RT).