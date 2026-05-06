Megatoma en Fontibón: licor adulterado decomisado y cuatro establecimientos suspendidos

Foto: Secretaría de Seguridad

Bajo la estrategia integral de seguridad Bogotá Camina Segura se adelantó una megatoma en la localidad de Fontibón. Las autoridades intervinieron los sectores de Las Brisas y El Refugio para combatir delitos como homicidio, extorsión y hurto, dejando como resultado la aprehensión de varias botellas de licor adulterado y la suspensión de cuatro establecimientos.

La intervención fue liderada por la Policía de Bogotá, con el apoyo de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) y la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, en un despliegue que incluyó inspecciones a establecimientos de venta y consumo de licor, así como a parqueaderos del sector.

Durante el operativo, uniformados y funcionarios llegaron a un establecimiento en El Refugio, donde, tras una inspección detallada, encontraron en una nevera varias botellas de licor adulterado que estaban listas para su comercialización. Ante esta situación, los productos fueron decomisados por las autoridades departamentales y el establecimiento fue suspendido por diez días.

De manera simultánea, en otro local ubicado a pocos metros hallaron más botellas de licor adulterado, por lo que procedieron a su incautación y al sellamiento del establecimiento. En el desarrollo de la megatoma también se realizaron controles a vehículos en la vía pública y en parqueaderos.

Bogotá reitera que estas acciones hacen parte de una estrategia integral para fortalecer la seguridad en la localidad, cerrar espacios a la ilegalidad, evitar el consumo de licor adulterado, que representa un riesgo para la salud, y prevenir delitos que afectan la tranquilidad de los ciudadanos.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.