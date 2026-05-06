Sancionan con destitución e inhabilidad por 16 años a patrullero por causar lesiones personales a dos mujeres en medio de protestas sociales

–La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 16 años al patrullero de la Policía Metropolitana de Bogotá integrando el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), Álvaro José Guerra Ríos, por uso excesivo de la fuerza.

La Procuraduría Distrital de Juzgamiento confirmó que, en medio de la jornada de manifestaciones del 05 de mayo de 2021, el uniformado se excedió en el uso de sus funciones legales y límites establecidos en la ley para controlar los disturbios en la localidad de suba y ocasionó lesiones desproporcionadas a dos féminas en medio de la intervención, lo que causó en una de ellas la pérdida de uno de sus ojos.

En consecuencia, a lo anterior, en fallo de primera instancia, la autoridad disciplinaria comprobó que el disciplinado vulneró los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Asimismo, la entidad calificó la conducta del patrullero como gravísima, a título de dolo.