Pasajero del crucero tiene la cepa Andes del hantavirus originaria de Argentina y Chile

–La cepa Andes de hantavirus fue detectada en uno de los pasajeros del crucero MV Hondius evacuado a Sudáfrica, informó este miércoles el ministro sudafricano de Salud, Aaron Motsoaledi. A diferencia de otras cepas, la cepa Andes el contagio se produce de humano a humano por contacto estrecho.

La cepa Andes es un tipo de hantavirus patógeno, circulante principalmente en América del Sur (Argentina y Chile), que causa el Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH) grave. Es la única variante de hantavirus con transmisión documentada de persona a persona, además de la vía principal por inhalación de aerosoles de orina, heces o saliva de roedores silvestres

«Las pruebas preliminares muestran que, efectivamente, se trata de la cepa Andes. Y resulta ser la única cepa de las 38 conocidas, que puede transmitirse de una persona a otra», precisó el ministro.

«Pero como dijimos, y queremos repetirlo, este tipo de transmisión es muy rara y solo ocurre debido a un contacto muy estrecho entre personas», aclaró.

Tres personas del crucero murieron, incluida una mujer neerlandesa de 69 años, que falleció en Johannesburgo después de ser trasladada en un vuelo comercial desde la isla atlántica de Santa Elena.

Otro pasajero, de nacionalidad británica, fue evacuado por separado y se encuentra en un hospital de Johannesburgo.

Three suspected #hantavirus case patients have just been evacuated from the ship and are on their way to receive medical care in the Netherlands in coordination with @WHO, the ship’s operator and national authorities from Cabo Verde, the United Kingdom, Spain and the Netherlands.… pic.twitter.com/ON6YtN7SaJ — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 6, 2026

TRADUCCIÓN. Tres pacientes sospechosos de casos de hantavirus acaban de ser evacuados del barco y están en camino de recibir atención médica en los Países Bajos en coordinación con @WHO, el operador del barco y las autoridades nacionales de Cabo Verde, el Reino Unido, España y los Países Bajos. La OMS continúa trabajando con los operadores del barco para monitorear de cerca la salud de los pasajeros y la tripulación, colaborando con los países para apoyar el seguimiento médico adecuado y la evacuación cuando sea necesario. Se ha iniciado el monitoreo y seguimiento para los pasajeros a bordo y para aquellos que ya han desembarcado, en colaboración con los operadores del barco y las autoridades sanitarias nacionales. La OMS agradece a todas las personas involucradas. En esta etapa, el riesgo general para la salud pública sigue siendo bajo.

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Las autoridades sudafricanas están rastreando a casi 90 personas que iban en el vuelo comercial que transportó a la mujer. Su esposo, de 70 años, murió a causa del virus en el barco.

Ella había abandonado el barco en Santa Elena, una remota isla del Atlántico Sur, con «síntomas gastrointestinales» el 24 de abril.

Búsqueda de personal del aeropuerto y del hospital

Esta pasajera murió en el servicio de urgencias de un hospital de Johannesburgo el 26 de abril, después de que su estado se deteriorara durante el vuelo, dijo la Organización Mundial de la Salud.

«Necesitamos saber quiénes fueron las personas que estuvieron en contacto con esta señora», dijo Motsoaledi.

Además de los pasajeros del avión, las autoridades estaban rastreando a personas en el aeropuerto al que llegó y en el hospital donde fue ingresada, dijo.

El ministerio suizo de Sanidad declaró que un pasajero que iba en el crucero ha dado positivo por hantavirus y se encuentra hospitalizado en Zúrich.

«Una persona está siendo tratada actualmente en el Hospital Universitario de Zúrich (USZ) por una infección de hantavirus. Este hombre viajaba en el crucero donde aparecieron varios casos de infecciones», indicó el ministerio en un comunicado, que añade que él y su esposa «regresaban de un viaje por América del Sur a finales de abril».

Luego de que Cabo Verde autorizara parcialmente la salida de algunos pasajeros del crucero para ser transportados a otras partes, la televisión española ha indicado que el crucero, todavía con más de 70 personas a bordo, debería poder atracar en Tenerife. Sin embargo, autoridades de la isla se oponen a esta medida, avalada por el Gobierno de España.

Asimismo, se canceló el vuelo de un médico contagiado que debía ser transportado a las Islas Canarias: «Lo que el gobierno de Canarias lamenta es que no haya información suficiente para saber si hay riesgos a los que tienes que enfrentar», dijo una fuente a AFP, que afirmó desconocer el motivo de la cancelación del vuelo. (Información DW).