Accede a 4.000 vacantes en Feria de Empleo en Gran Estación este jueves 7 de mayo

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Accede a más de 4.000 vacantes en la Feria de Empleo con la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá este jueves 7 de mayo de 2026. Asiste a la Plaza Metropolitana de los Alfiles del Centro Comercial Gran Estación. Hay vacantes en sectores como logística, construcción, tecnología, salud, comercio y muchos más. Postúlate con tu hoja de vida actualizada. ¡Aquí detalles!

La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) realizan una Feria de Empleo para conmemorar el Día Internacional del Trabajo con oportunidades labores y empleo digno.

“Arrancamos el mes del trabajo con una oferta de ma?s de 4.000 oportunidades laborales. Desde la Secretari?a de Desarrollo Econo?mico seguimos comprometidos con conectar el talento de Bogotá con las empresas que esta?n buscando crecer. Queremos que cada vez ma?s personas, sin importar su nivel de experiencia o formacio?n, encuentren una oportunidad para acceder a un empleo formal y mejoren su calidad de vida”, reitero? Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formacio?n de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Detalles de la Feria de Empleo en la Plaza Metropolitana de los Alfiles del Centro Comercial Gran Estación:

Oportunidades para personas con discapacidad.

Acompañamiento con intérpretes de Lengua de Señas Colombiana (LSC).

Espacios accesibles y orientación en el lugar.

Vacantes para talento y personas mayores de 50 años.

Son más 4.000 puestos de trabajo en un solo lugar este jueves 7 de mayo de 7:30 a. m. a 3:00 p. m. Aplica con o sin experiencia y con formación en bachillerato técnico(a), tecnólogo(a) o profesional.

Hay opciones y oportunidades laborales para todos los perfiles: desde operativos hasta profesionales, en sectores como logística, construcción, tecnología, salud, comercio y muchos más. Algunas de las vacantes son:

Analista administrativa(o).

Analista de control de calidad.

Asesor o asesora comercial y de cartera

Médica o médico general.

Médica o médico pediatra.

Nutricionista.

Profesional en seguridad y salud en el trabajo (SST).

Coordinador o coordinadora comercial.

Desarrolladores.

Coordinador o coordinadora de costos.

No olvides llevar tu hoja de vida y documento de identidad.

¡Conmemoramos el Día del Trabajo como se debe: con oportunidades para ti!

Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.