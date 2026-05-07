Estos son los puntos de vacunación en Bogotá contra poliomielitis, sarampión, difteria, tos ferina y más hoy 7 de mayo de 2026
Foto: Secretaría Distrital de Salud.
Acércate este jueves 7 de mayo de 2026, con tu documento de identidad, a cualquiera de los puntos de vacunación habilitados por la Secretaría Distrital de Salud (SDS) en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa para iniciar, continuar o completar tu esquema de vacunación.
La jornada busca prevenir enfermedades como la poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B, entre otras. Además, estará disponible la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), dirigida a niñas y niños entre los 9 y 17 años.
Puntos habilitados para este jueves 7 de mayo de 2026:
Consulta la ubicación de los puntos en el siguiente enlace: http://bit.ly/4aPMlDk
Vacunación para población priorizada en Bogotá
La Secretaría Distrital de Salud informa que la vacunación contra la fiebre amarilla para gestantes y personas mayores de 60 años se realiza exclusivamente en puntos de atención autorizados, los cuales cuentan con valoración médica y acompañamiento especializado para garantizar una aplicación segura.