¿Buscas Trabajo en Bogotá?: acceda a 339 vacantes hoy jueves 7 de mayo con la Agencia Distrital de Empleo

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Accede a 339 vacantes para inspectores de línea, operarios de aseo en alturas, auxiliares de tienda, auxiliares de bodega, ejecutivos comerciales de mesón bancario y más con la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá con postulación presencial hoy jueves 7 de mayo de 2026. La estrategia ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) trae oportunidades en el centro de la capital para personas con estudios desde bachillerato, técnicos, tecnológicos y profesionales. ¡Conoce aquí todos los detalles y postúlate con tu hoja de vida actualizada!

Convocatoria presencial de ‘Talento Capital’ con 339 vacantes en el centro de Bogotá

Accede a 339 vacantes a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la Fenalco. ¿Te interesa?

Cargos disponibles:

Inspectores de línea.

Operarios de aseo en alturas.

Auxiliares de tienda.

Auxiliares de bodega.

Ejecutivos comercial de mesón bancario.

Profesionales en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Gestores de negocios supernumerario

Asesores comerciales.

Consultores comercial externo.

Asesores comercial retail.

Técnicos electromecánicos

Asiste hoy jueves 7 de mayo de 2026, a la carrera 4 #19-85, Edificio Fenalco en el centro de Bogotá de 1:00 p. m. a 4:00 p. m.

No olvides llevar tu hoja de vida actualizada y documento de identificación. ¡Aprovecha esta oportunidad para conectar con el empleo!

Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.