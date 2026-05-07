Bogotá refuerza control a ventas informales en troncal de TransMilenio de la avenida Caracas

Foto: Secretaría Distrital de Seguridad.

Siguen las intervenciones en la la avenida Caracas en estaciones y buses de TransMilenio para recuperar del desorden al espacio público y al sistema de transporte masivo. La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDCRD), en articulación con la Policía de Bogotá y personal del sistema de transporte, adelantaron un nuevo operativo para hacer cumplir el manual del usuario en las estaciones ubicadas en el centro de la ciudad.

En esta ocasión, la intervención estuvo enfocada en la sensibilización a vendedores informales sobre el buen uso del espacio público dentro de las estaciones y articulados, ya que en algunas ocasiones obstruyen los espacios de tránsito para los usuarios y esta ocupación, en casos de emergencia, puede impedir una adecuada evacuación de la estación.

Según el manual del usuario, dentro del sistema está prohibido ingresar con mercancías para venta no autorizada, carros de mercado, cestos de transporte de mercados, exhibidores de productos, estantes, canastos, baldes, colchones, muebles, neveras u otros artículos similares. También está prohibido el transporte de objetos sobredimensionados que superen 60 centímetros de alto por 40 centímetros de largo por 25 centímetros de ancho. La sensibilización también estuvo enfocada a ciudadanos habitantes de calle, quienes acostumbran a ingresar al sistema con elementos voluminosos.

En medio del procedimiento, las autoridades, junto a los Gestores de Convivencia y personal de seguridad de TransMilenio, bajaron de los articulados a algunas personas que movilizaban objetos sobredimensionados y evitaron que otras ingresaran al sistema pretendiendo hacerlo con objetos grandes no permitidos. También se enfocaron en prevenir el ingreso de personas que evadieron el pago del pasaje.

“En el sistema hay reglas claras que prohíben el ingreso de mercancías para venta y de objetos que obstruyan la movilidad. Estos controles buscan hacer cumplir el manual del usuario y garantizar la seguridad de todos, evitando riesgos dentro de estaciones y buses”, aseguró el secretario Distrital de Seguridad, César Restrepo.

Además de los controles, se realizaron actividades pedagógicas dirigidas a los usuarios, con recomendaciones de autocuidado y promoción de la corresponsabilidad ciudadana para prevenir delitos.