Desde hoy y todo el mes de mayo, celebre el Día del Río Bogotá con actividades ambientales gratuitas

Foto: Secretaría Distrital de Ambiente – SDA.

En el marco de la Decimoséptima Conmemoración del Día del río Bogotá, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) tiene lista una agenda de actividades de educación ambiental y participación durante todo el mes.

El río Bogotá nace en el páramo de Guacheneque y desemboca en el río Magdalena. Es una de las cuencas hídricas más representativas del país y la más importante de Cundinamarca: marca el límite de cinco localidades de la capital y recorre otros 47 municipios más. Su cuidado y conservación son claves para el desarrollo sostenible de la región.

Para el Distrito, estos encuentros permitirán a la ciudadanía conectar con este ecosistema, aprender sobre su cuidado y reflexionar sobre acciones diarias como el consumo responsable de agua.

‘Canto al agua’, avistamiento de aves y jornadas de embellecimiento son algunos de los planes ambientales donde la ciudadanía puede participar de manera gratuita.

Programación para celebrar al río Bogotá

Jornada de apropiación río San Francisco, Vicachá: Limpieza del sector, mantenimiento del cuerpo hídrico y recorrido ambiental.

Fecha: jueves siete de mayo

Hora: 9:00 a. m.

Punto de encuentro: Sendero San Francisco Vicachá (Contiguo a Quinta de Bolívar)

Localidad: La Candelaria

Plogging por la Chiguaza: Pasos que transforman Actividad deportiva combinada con jornada de recolección de residuos.

Fecha: sábado 9 de mayo

Hora: 8:30 a. m.

Punto de encuentro: carrera Quinta Este con calle 49B Bis Sur, barrio San Ignacio.

Localidad: Rafael Uribe Uribe

¡El río pasa!, ¡el humedal lo sana!: Acciones lúdico-pedagógicas sobre el agua, la cuenca y el humedal para el reconocimiento y apropiación de las nuevas áreas de la Reserva Distrital Humedal El Tunjo.

Fecha: lunes 11 de mayo

Hora: 7:30 a. m. a 12:00 m.

Punto de encuentro: carrera 61G Bis # 52a 21 Sur

Localidad: Tunjuelito

‘Viajemos por la ruta del río Bogotá’: Viaje pedagógico interactivo con siete estaciones relacionadas con memoria histórica, agua, conectividad de la Estructura Ecológica Principal, biodiversidad, residuos, cultura y educación ambiental para promover el cuidado de la cuenca más importante de Bogotá.

Fecha: martes 12 de mayo

Hora: 8:00 a. m. – 12:30 p. m.

Lugar: Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB): avenida Calle 63 # 68-95

Inscripción: https://forms.gle/xVWqstmqhoYnFkst6

Localidad: Engativá

Taller comunitario de cultura hídrica y manejo de vertimientos: Aprende sobre uso eficiente del agua, vertimientos y normatividad básica.

Fecha: martes 12 de mayo

Hora: 8:00 a. m. – 12:00 m.

Lugar: Auditorio Alcaldía Local de San Cristóbal: calle 24 Sur # 0-35

Localidad: San Cristóbal

Festival del río Bogotá: Feria de servicios y actividades lúdicas institucionales sobre la Estructura Ecológica Principal y la importancia de esta fuente hídrica para el Distrito.

Fecha: martes 12 de mayo

Hora: 9:00 a. m. – 12:00 m.

Lugar: Bosque Urbano Tierra Viva: calle 81 Sur con carrera 81 H.

Localidad: Bosa

Exaltando nuestro río Bogotá: Jornada de embellecimiento y recolección de residuos y recorrido por el canal de la ‘38 Sur’, hasta el Río, con actividades ancestrales junto a la comunidad Muisca y avistamiento de aves.

Fecha: martes 12 de mayo

Hora: 08:00 a.m. a 12:00 m.

Lugar: carrera 89 # 26 – 03 Sur – Barrio Calandaima

Localidad: Kennedy

Camino de la vida: Jornada de embellecimiento en el sendero conocido como el ‘Camino de la Vida’ para hacer una apropiación del sector.

Fecha: miércoles 13 de mayo

Hora: 10:30 a. m.

Lugar: calle 22B con carrera 54 – Sector paralelo a la Fiscalía General de la Nación

Localidad: Teusaquillo

‘Conversemos por Nuestro río Bogotá’: Foro para socializar y promover acciones de sensibilización ambiental, apropiación territorial y reconocimiento del valor ecológico, social y cultural del río.

Fecha: viernes 15 de mayo

Hora: 8:00 a. m. – 1:00 p. m.

Lugar: Auditorio principal de la alcaldía local de Ciudad Bolívar

Inscripción: https://shorturl.at/v0VUp

Localidad: Ciudad Bolívar

Guardianes de la cuenca – Protegiendo la fauna del río Bogotá desde la Laguna de Chisacá: Actividad educativa para visibilizar la importancia ecológica como hábitat y corredor biológico del sector y promover buenas prácticas de movilidad responsable, reconocimiento de señalización para la protección de la biodiversidad presente en la zona.

Fecha: sábado 16 de mayo

Hora: 09:00 a. m. 01:00 p. m.

Lugar: Parque Nacional Natural Sumapaz – Laguna Chisacá

Localidad: Sumapaz

Feria Ambiental y de Servicios – Pintura de Mural: Jornada ambiental pedagógica y de embellecimiento en el Jardín Infantil La Alameda y en el espacio público. Sesión de pintura alusiva al río Bogotá y a la biodiversidad de la ciudad.

Fecha: viernes 22 de mayo

Hora: 8:00 a. m.

Lugar: Jardín Infantil La Alameda: calle 22 # 20 – 95

Localidad: Santa Fe

Conmemoración Día del río Bogotá: Feria con proyectos públicos y privados relacionados con el cuidado de la fuente hídrica. Canto al agua con el Cabildo Indígena Muisca y jornada de siembra de 200 árboles.

Fecha: jueves 28 de mayo

Hora: 8:00 a. m. – 1:00 p. m.

Lugar: PTAR El Salitre – avenida Calle 80 # 121-98

Localidad: Engativá

Jornada Ambiental ‘Canal comunero’: Jornada de embellecimiento y limpieza y recorrido ambiental y educativo por la cuenca media del río Bogotá.

Fecha: jueves 28 y sábado 30 de mayo

Hora: 8:30 a. m.

Lugar: calle 24 con Sexta

Localidad: Los Mártires

Reciclatón de Ropa – Feria Ambiental: Recepción de ropa usada y jornada de sensibilización sobre buenas prácticas para la disposición adecuada de textiles para prevenir afectaciones a los ríos y cuerpos hídricos del Distrito.

Fecha: sábado 30 de mayo

Hora: 9:00 a. m. Lugar: San Victorino: carrera 11 con calle 10

Localidad: Los Mártires

La educación ambiental y la apropiación del territorio son el eje del compromiso ciudadano con el recurso hídrico más importante de Bogotá. La Administración distrital invita a todas las comunidades de la ciudad a participar de estos encuentros para sensibilizar sobre el cuidado, respeto y conservación de la fuente de agua más importante para la capital.

¿Por qué conmemorar al río Bogotá?

Este afluente recorre buena parte de la ciudad y marca el límite de localidades como Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy y Bosa. En él desembocan los ríos Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo, que conforman una red hídrica esencial para la capital.

Además de su relevancia geográfica, el río Bogotá alberga una rica biodiversidad de flora y fauna, que incluye especies endémicas. Su conservación es clave para mantener el equilibrio ecológico y garantizar el bienestar y la calidad de vida a las generaciones presentes y futuras.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Ambiente realiza acciones de restauración ecológica para recuperar el Río y sus principales afluentes. Así mismo, la SDA conserva los humedales y ecosistemas estratégicos de la ciudad. Estas intervenciones se enmarcan en la apuesta de hacer de Bogotá una ciudad mejor preparada para enfrentar el cambio climático mediante la protección de sus ecosistemas.