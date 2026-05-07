Resultados de las loterías y chances de este jueves 7 de mayo de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 7 de mayo de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 8502 – La 5ta 8 – Tarde 4732 – La 5ta 1
Culona
Día 4737 – Noche
Astro Sol
9887 – Signo Cáncer
Pijao de Oro
4724 – La 5ta 8
Paisita
Día 0042 – La 5ta 7 – Noche 4188 – León
Chontico
Día 1040 – La 5ta 4 – Noche 0973 – La 5ta 3
Cafeterito
Tarde 0503 – La 5ta 1 – Noche 1859 – La 5ta 5
Sinuano
Día 5993 – La 5ta 4 – Noche
Cash Three
Día 605 – Noche
Play Four
Día 2034 – Noche
Samán
Día 0714
Caribeña
Día 2660 – La 5ta 3 – Noche
Motilón
Tarde 4059 – La 5ta 4 – Noche
Fantástica
Día 5917 – La 5ta 6 – Noche
Antioqueñita
Día 3756 – La 5ta 4 – Tarde 6730 – La 5ta 3