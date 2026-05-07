Cayó en Medellín alias «Hilary», peligrosa criminal del «Tren de Aragua»

–La Policía Nacional capturó en Medellín a peligrosa criminal del Tren de Aragua. Se trata de alias ‘Hilary’ o ‘La Llavera’, señalada de ser ficha clave en la expansión de este grupo delictivo y hermana de alias ‘Larry Changa’, uno de los máximos cabecillas de esta banda criminal de origen venezolano.

De acuerdo con las investigaciones, la detenida coordinaba redes logísticas, financieras y operacionales para el envío de estupefacientes hacia Estados Unidos. Además, era requerida por autoridades de Perú y México por su presunta vinculación con delitos de proxenetismo.

Continuaremos fortaleciendo la cooperación internacional para enfrentar a los grupos criminales que amenazan la seguridad regional.