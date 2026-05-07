Shakira vuelve a crear y cantar el himno oficial del Mundial de Fútbol en 2026 (VIDEO)

–(Captura de video). La canción ‘Dai Dai’ (‘Vamos, vamos’ en italiano), de la cantante colombiana Shakira, será la oficial del Mundial de Fútbol que se disputará entre junio y julio próximos en Estados Unidos, México y Canadá. La artista lo anunció este jueves en un breve video.

Shakira ha indicado en sus redes sociales que el tema se lanzará el 14 de mayo. Esta es la tercera vez que pone música al Mundial, tras ‘Waka Waka’ (Sudáfrica 2010) y ‘La La La’ (Brasil 2014). En el video, grabado en el estadio Maracaná, aparece con una camiseta amarilla, unos pantalones cortos azules y rodeada de balones y bailarinas, mientras canta fragmentos de la canción. (Información RT).