Congestión en avenida NQS con calle 39 por accidente de tránsito: movilidad en Bogotá y rutas de TransMilenio, hoy jueves 7 de mayo

Foto: @BogotáTránsito.

Durante la mañana de hoy jueves 7 de mayo de 2026, se registra alta congestión en la avenida NQS o carrera 30 con calle 39 por un accidente de tránsito. Debido a esta situación hay afectación en algunas rutas TransMiZonales y troncales de TransMilenio. Además hay reporte de alto flujo vehicular en la autopista Norte con calle 209 por accidente de tránsito.¡Conoce detalles y planea tus recorridos!

Así está la movilidad en Bogotá y las rutas de TransMilenio, hoy jueves 7 de mayo de 2026

Alta congestión en la avenida NQS o carrera 30 con calle 39 por un accidente de tránsito

Corte 8:41 a. m.

Actualización: ? Siniestro vial o accidente de tránsito atendido por Unidad de Tránsito y ambulancia. Se recupera la movilidad en la calzada exclusiva y se normalizan las condiciones sobre la calzada mixta en la avenida NQS con calle 39. ?Corredor sin novedad.

Corte 8:19 a. m.

Paso normal para los buses de TransMilenio en la avenida NQS o carrera sentido sur a norte, en la calle 39. Los buses circulan por carril exclusivo y se cancelan salidas al carril mixto. Algunas rutas pueden registrar retrasos.

? Se realiza cierre de la calzada rápida sobre la avenida NQS o carrera 30 a la altura de la calle 39, al norte. ? Hay tránsito lento sobre el corredor.

Corte 7:47 a. m.

A la altura de la avenida NQS o carrera 30 con calle 39, sentido sur a norte, los buses de TransMilenio salen a carril mixto. Personal de apoyo en la vía agilizando tránsito de buses represados debido a que no hay paso en el carril exclusivo.

Corte 7:32 a. m.

?Siniestro vial en la localidad de Teusaquillo entre bus articulado y motociclista, en la avenida NQS o carrera 30 con calle 39, sentido sur a norte. Se genera afectación de la calzada mixta y exclusiva de TransMilenio.

Alta congestión en la autopista Norte con calle 209 por accidente de tránsito

Corte 8:43 a. m.

Actualización:?Siniestro vial atendido por Unidad de Tránsito, los vehículos son retirados del corredor. Se recupera la movilidad en los tres carriles del corredor de la autopista Norte con calle 209.

Corte 8:28 a. m.

Actualización:? Policía de tránsito hace presencia en la autopista Norte con calle 209 (retorno de San Viator) para atender el siniestro registrado a la altura de la calle 209.

??Se registra fuerte congestión vehicular sobre el corredor hacia el norte. Grupo guía apoya la #GestiónDelTráfico.

Corte 7:44 a. m.

? Siniestro vial en la localidad de Usaquén, entre automóvil y motociclista en la autopista Norte con calle 209, sentido sur a norte. Unidades de transito y ambulancia asignadas.