Decomisan 53 bloques de madera en Kennedy por falta de permisos ambientales

Foto: Secretaría Distrital de Ambiente.

Durante un operativo de inspección en un depósito de madera en la localidad de Kennedy, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) junto al Grupo Ambiental de la Policía de Bogotá decomisaron este material que no tenía los soportes de adquisición legal.

La revisión detalló que la madera del establecimiento contenía bloques de especies de choiba, algarrobo y granadillo. Al no contar con los permisos ambientales exigidos para esta práctica, las autoridades ambientales iniciaron proceso sancionatorio hacia los responsables, quienes se enfrentan a multas de hasta 100.000 SMMLV.

El árbol de choiba es una especie forestal en estado silvestre amenazada y su aprovechamiento, uso o movilización es estrictamente controlado.

Con estas acciones, Bogotá contribuye a mitigar la deforestación y a proteger los bosques naturales nacionales. Cuidar la biodiversidad es tarea de todos, por tanto la Administración distrital invita a la comunidad a mantenerse en alerta frente a cualquier tipo de prácticas que afecten a los ecosistemas de la ciudad.