Detectan en Países Bajos un presunto caso de hantavirus

–(Imagen ilustrativa). Un presunto caso de hantavirus fue detectado en Países Bajos tras la hospitalización de una azafata de la compañía aérea KLM, de Haarlem, en el Centro Médico Universitario de Ámsterdam, informó el Ministerio de Salud, citado por medios locales. Según las autoridades, la mujer presenta síntomas leves, permanece en aislamiento y está siendo sometida a pruebas.

Se reporta que la azafata estuvo en contacto en Johannesburgo con una ciudadana neerlandesa de 69 años, que murió el 26 de abril en Sudáfrica por hantavirus. La mujer estuvo brevemente el día anterior a bordo de un vuelo de KLM que debía partir de Johannesburgo hacia Ámsterdam, aunque, según KLM, la tripulación decidió no llevarla por su estado de salud y el avión salió después hacia Países Bajos.

El Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente señaló que el periodo entre el contagio y la aparición de síntomas puede ir de unos días a alrededor de 60 días, y que normalmente las molestias aparecen entre dos y cuatro semanas. (Información RT).