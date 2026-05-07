Violentos disturbios dejaron cientos de detenidos y varios heridos en París tras el triunfo del PSG

–(Captura de video de @UHN_Plus). La clasificación del Paris Saint-Germain a la final de la Liga de Campeones provocó desmanes y enfrentamientos con la policía de París. Un total de 127 personas fueron detenidas en el área metropolitana de París y 34 resultaron heridas, una de gravedad, en los incidentes tras la clasificación, anunció este jueves el ministro del Interior francés.

Tras la victoria del PSG, que eliminó al Bayern Múnich (1-1, después del impresionante 5-4 de la ida), hubo enfrentamientos y disturbios durante la noche.

???? | ÚLTIMA HORA Los fanáticos del París Saint-Germain han generado disturbios en varias zonas de París tras la clasificación del equipo a una nueva final de UEFA Champions League, generando intervenciones policiales para evitar daños mayores. pic.twitter.com/kKjoKTF9QM — UHN Plus (@UHN_Plus) May 6, 2026

«127 personas han sido detenidas en el área metropolitana de París, de las cuales 107 en París», precisó el ministro en CNews/Europe 1 al tiempo que «condenó firmemente» los incidentes.

«Once personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad por un mortero de artillería», agregó.

La final europea se disputará el 30 de mayo en Budapest (Hungría), y el PSG de Luis Enrique se enfrentará a otro club con entrenador español, el Arsenal de Mikel Arteta, que el martes eliminó al Atlético de Madrid.