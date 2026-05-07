Fallecidos en el crucero con hantavirus viajaron durante cuatro meses por tres países latinoamericanos; la primera víctima fue anunciada como «muerte natural»

–Mientras el mundo se encuentra preocupado por la propagación de un brote del hantavirus en el crucero MV Hondius, que recalará en la isla española de Tenerife dentro de dos días, el Ministerio de Salud de Argentina confirmó que la pareja de turistas neerlandeses fallecida por hantavirus a bordo del crucero MV Hondius había recorrido durante cuatro meses Argentina y Chile, además de Uruguay, antes de embarcar en Ushuaia, en la Patagonia argentina, el 1 de abril.

Según la cartera, la pareja llegó a Argentina el 27 de noviembre de 2025 e inició un largo viaje en automóvil por el Cono Sur. La investigación oficial se centra en «determinar el posible origen de los contagios» si uno de los integrantes fue el caso índice y contrajo la cepa Andes del hantavirus —capaz de transmitirse de persona a persona— en tierra firme, antes de abordar el barco.

Las autoridades argentinas recordaron que la variante de la cepa Andes solo presenta antecedentes de circulación en las sureñas provincias argentinas de Chubut, Río Negro y Neuquén y en el sur de Chile.

En ese contexto, aseguraron que se enviará a laboratorios de España, Senegal, Sudáfrica, Países Bajos y Reino Unido ARN de la cepa Andes y placas sensibilizadas con antígenos de esa variante para poder realizar unas 2.500 pruebas de diagnóstico, así como protocolos de tratamiento para garantizar el correcto manejo de los casos.

Hasta el momento se han confirmado ocho casos vinculados al MV Hondius, con tres fallecidos.

Por su parte, equipos técnicos del Ministerio de Salud y de la ANLIS-Malbrán viajarán a Ushuaia para capturar y analizar roedores en las zonas asociadas al itinerario de la pareja, dentro de una estrategia de vigilancia epidemiológica intensificada para intentar identificar el origen del brote.

Mientras tanto, el buque navega hacia las islas Canarias (España), donde está previsto que atraque el próximo sábado para la evacuación del resto de los pasajeros.

De otro lado se reveló que la primera muerte por hantavirus en el crucero MV Hondius se anunció como producida por «causas naturales».

Según un video grabado en el interior de la embarcación, el capitán comunicó la noticia en el salón principal del crucero y aseguró que el deceso se había producido por «causas naturales».

«Es mi triste deber informarles que uno de nuestros pasajeros falleció repentinamente anoche. Por trágico que sea, creemos que se debió a causas naturales», dijo sobre la muerte de un ciudadano neerlandés de 70 años. En el recinto estaban tanto pasajeros como miembros de la tripulación.

CASO HANTAVIRUS. Este es el único vídeo que ha trascendido a la luz del MH Hondius, y ha sido grabado a escondidas por uno de los pasajeros. No les dejan grabar ni hacer fotos. Muy extraño todo. En el vídeo aparece el capitán anunciando la muerte de uno de los tripulantes,… pic.twitter.com/bFM4SDfbtY — SantinoCripto® (@SantinoCripto) May 6, 2026

De acuerdo al registro, el capitán incluso aseveró que el médico a bordo había determinado que «los problemas de salud que padecía [el fallecido] no eran infecciosos», por lo que el barco era «seguro en ese sentido».

El paciente había manifestado los primeros síntomas (fiebre, dolor de cabeza y diarrea) el 6 de abril, que se fueron agravando hasta llegar a complicaciones respiratorias agudas el día 11, cuando falleció.

Hasta el momento, el brote ha dejado tres fallecimientos y ocho posibles contagios, mientras se confirmó que la causa era la cepa Andes del hantavirus.

España ha aceptado recibir la embarcación, tras una solicitud de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los contagiados ya han sido evacuados a Países Bajos, lugar de origen del barco, mientras que el resto de pasajeros desembarcarán en la isla de Tenerife, desde donde serán trasladados a sus países de origen.

En el caso de los 14 pasajeros españoles, todos ellos serán evaluados en la isla y posteriormente trasladados a Madrid e ingresados y observados en el hospital militar Gómez Ulla, donde deberán guardar cuarentena. (Información RT).