Gobierno garantiza recursos para el Regiotram del Norte y notifica que Bogotá no quedó por fuera

–La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, ratificó el compromiso total del Gobierno nacional con el Regiotram del Norte y además notificó: «Por enésima vez: Bogotá NO quedó por fuera, al contrario, es la MÁS beneficiada. $7 de 17 billones se invierten en Bogotá, 11 de 17 estaciones quedan en Bogotá».

Pero, agregó, la Nación asume el faltante (aporte de Bogotá) para asegurar la licitación, de lo contrario se caería al faltar solo 35 días hábiles para dejarla en firme».

Previamente, el presidente Gustavo Petro negó la exclusión de Bogotá. «Esto no es cierto. La reunión para cofinanciar el proyecto se hizo el año pasado y Bogotá no quiso ir. Nosotros asumimos la parte de Bogotá y volveremos realidad el tranvía de Zipaquirá al norte de la ciudad», indicó el mandatario en su cuenta en X.

La ministra del Transporte indicó que el Gobierno Nacional mantiene la voluntad que ha expresado siempre: Bogotá no solo se beneficia con cerca del 40% de la inversión y 11 de las 17 estaciones del proyecto, sino que las puertas siguen abiertas para que el Distrito materialice sus aportes y contribuya a optimizar esta obra estratégica en temas como la integración física y tarifaria con TransMilenio y el Metro de Bogotá.

El cronograma sigue en firme y la meta se mantiene: abrir la licitación a más tardar en julio de 2026, puntualizó tras una reunión de trabajo que sostuvo con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en la cual se definieron los pasos a seguir para consolidar este sistema de transporte férreo que conectará de manera eficiente a la capital con los municipios vecinos.

“Este es un proyecto de nación. No estamos aquí para discutir si se hace o no, sino para garantizar que el tren sea una realidad para los ciudadanos que hoy pierden horas en trancones”, indicó la ministra.

La titular de la cartera del Transporte fue enfática al aclarar que la ciudad de Bogotá no ha sido excluida del proyecto. Por el contrario, destacó que, de los 17 billones de pesos que representa la inversión total, cerca de 7 billones de pesos se ejecutarán directamente en territorio bogotano.

Además, resaltó que la infraestructura beneficiará significativamente a los capitalinos, ya que 11 de las 17 estaciones planeadas para el corredor férreo estarán ubicadas dentro del Distrito Capital.

Ante la imposibilidad técnica y jurídica de que el Distrito asegurara en el corto plazo los 2,3 billones de pesos que inicialmente se esperaba aportar, el Gobierno nacional tomó la determinación de “salvar” el proyecto.

Para evitar que la iniciativa se detuviera, la nación asumirá estos recursos faltantes, sumándolos a los 12 billones de pesos que ya se habían comprometido previamente, garantizando así la viabilidad financiera total de la obra.

Esta inyección de recursos estatales permite asegurar que el proceso de licitación avance sin contratiempos. La meta establecida por la cartera de Transporte es que los pliegos de condiciones y el llamado a licitación se publiquen en un plazo máximo de 35 días hábiles.

Esta celeridad busca proteger los avances técnicos logrados durante los últimos siete años y evitar que factores externos pongan en riesgo el cronograma de ejecución.

Con esta decisión, el Regiotram del Norte se consolida como la apuesta férrea más importante de la década, prometiendo transformar la calidad de vida de millones de personas que se desplazan diariamente entre Bogotá y Zipaquirá, bajo los más estrictos estándares de eficiencia y sostenibilidad.

La ministra Rojas también anunció la creación de una mesa técnica de alto nivel integrada por directivos del Ministerio, la Gobernación y la Alcaldía. Este equipo tendrá la tarea de discutir y afinar 54 observaciones presentadas por la administración de Bogotá.

El objetivo es perfeccionar aspectos clave como la integración física y tarifaria del Regiotram con sistemas existentes como el Metro de Bogotá y Transmilenio, además de potenciar el urbanismo en las zonas de influencia.

“El Gobierno del Cambio mantiene una disposición absoluta al diálogo constructivo”, afirmó la jefe de la cartera.

Rojas subrayó que, si bien se escucharán todas las propuestas para mejorar la integración con la ciudad, no se pondrán en riesgo los estándares técnicos ni la transparencia que han caracterizado al proyecto hasta la fecha.

El enfoque principal sigue siendo entregar una solución de transporte digna y moderna para los ciudadanos. Finalmente, se confirmó que la licitación definitiva deberá salir en julio de 2026.