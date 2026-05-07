MinCiencias denuncia presuntas irregularidades en recursos administrados por Colfuturo

–El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación informó que identificó hallazgos financieros en la administración de más de $540.000 millones de recursos públicos del programa Crédito Beca, operado por la Fundación para el Futuro de Colombia, Colfuturo, los cuales, según la entidad, no han sido aclarados de manera satisfactoria.

De acuerdo con el Ministerio, la revisión abarca el periodo entre 2009 y 2022, durante el cual Colfuturo administró los recursos destinados a la formación de colombianos en el exterior sin separar las cuentas correspondientes a fondos públicos de sus propios recursos. Esta situación, señaló la cartera, habría derivado en la distribución de rendimientos financieros estimados en $4.800 millones mediante un prorrateo interno que no fue documentado ni reportado.

En relación con el periodo entre 2009 y 2016, el Ministerio indicó que, pese a requerimientos formales, no se entregó la documentación contable asociada a la gestión de $247.025 millones en el marco del Convenio 624 de 2009. Según la entidad, la afirmación de que no existieron excedentes de liquidez “no cuenta con soporte verificable”.

El informe también advierte cambios en la gestión de los recursos en los últimos años. Mientras en 2019 el 94 % de los fondos estaba invertido en instrumentos que generaban rentabilidad, para diciembre de 2024 el 93 % se encontraba en cuentas sin retorno. Entre los hallazgos se menciona una cuenta con aproximadamente 7 millones de dólares que permaneció inactiva por más de un año, con rendimientos dejados de percibir estimados en $2.755 millones.

Adicionalmente, el Ministerio señaló que el 96 % de los recursos estaría concentrado en Panamá, sin que esta situación esté contemplada en los convenios ni relacionada con los objetivos del programa. Asimismo, indicó que durante 14 años los recursos fueron administrados sin segregación de cuentas y sin información contable verificable, lo que dificulta establecer con precisión los rendimientos financieros generados.

Entre otros aspectos, se identificó un depósito por 114.000 dólares a nombre de una sociedad en Panamá, cuya relación con el programa no ha sido justificada.

El Ministerio de Ciencia reiteró su compromiso con la correcta ejecución de los recursos públicos y la protección de los beneficiarios del programa Crédito Beca, mientras continúan las verificaciones sobre estos hallazgos.