-Dólar TRM: $3,729.27 (vigente 08 de mayo)

-Euro $ 4,365.60

-Bitcoin US$ 79.985,20

Tasa de Interés

-DTF: 10,22%

-UVR: $ 409,71

-Tasa de Usura 28,17%

-Café US$ 3,21

-Petróleo Brent US$ 96,21

-Oro-Compra Banco de la República $ 532.851,91