    • Economía Nacional

    Indicadores Económicos

    Ariel Cabrera Publicado el

    -Dólar TRM: $3,729.27 (vigente 08 de mayo)
    -Euro $ 4,365.60
    -Bitcoin US$ 79.985,20

    Tasa de Interés

    -DTF: 10,22%
    -UVR: $ 409,71
    -Tasa de Usura 28,17%

    -Café US$ 3,21
    -Petróleo Brent US$ 96,21
    -Oro-Compra Banco de la República $ 532.851,91

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte