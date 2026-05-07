Hallan dron con explosivos en límites entre Bogotá y Mosquera: autoridades activan alerta de seguridad

Unidades especializadas de la fuerza pública interceptaron este jueves un dron acondicionado con material bélico en un sector estratégico que conecta la capital del país con el municipio de Mosquera. El operativo se llevó a cabo tras el reporte de movimientos inusuales en la zona, lo que permitió a los técnicos en explosivos localizar el dispositivo antes de que pudiera ser accionado. Según las investigaciones preliminares, el hallazgo responde a un presunto plan de atentado en esta zona de alta movilidad, lo que ha generado una respuesta inmediata para reforzar el control perimetral en los accesos occidentales de la ciudad.

El dispositivo incautado portaba una carga de aproximadamente 300 gramos de explosivos de alta potencia, una cantidad suficiente para causar daños estructurales significativos y afectar la integridad de las personas en un radio considerable. Expertos en balística señalaron que el dron había sido modificado de manera artesanal para transportar y liberar el material mediante un sistema de activación remota. Este tipo de tecnología sugiere un nivel de sofisticación técnica que las autoridades están rastreando para dar con el paradero de los presuntos responsables detrás de este elemento amenazante.

Tras el aseguramiento del área, equipos antiexplosivos realizaron una detonación controlada del material para neutralizar el riesgo sin afectar la infraestructura circundante. Durante el procedimiento, la movilidad en el corredor vial que une a Bogotá con el occidente del departamento de Cundinamarca se vio parcialmente restringida, mientras se descartaba la presencia de otros supuestos artefactos en las inmediaciones. La Policía Metropolitana y el Ejército Nacional han iniciado un despliegue de patrullaje aéreo y terrestre para identificar posibles puntos de despegue de estas aeronaves no tripuladas.

Por el momento, la Fiscalía General de la Nación ha asumido la investigación para determinar si este suceso está vinculado a grupos al margen de la ley que operan en la región o si se trata de un hecho aislado de delincuencia común. Las autoridades han solicitado la colaboración de la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con el vuelo de drones en horarios no permitidos o en áreas restringidas. Se espera que el análisis de los componentes electrónicos del aparato brinde pistas clave sobre el origen de los componentes y la identidad de los presuntos implicados en este grave incidente de seguridad.