La OMS descarta una nueva pandemia de hantavirus: «No es el próximo COVID»

–(Imagen CDC-OMS). El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, descartó este jueves que el brote de hantavirus en un crucero pueda convertirse en una nueva pandemia, subrayando que «no es el próximo Covid», porque este virus de los Andes, como se le ha identificado, es diferente al coronavirus.

La epidemióloga especializada en enfermedades infecciosas de la OMS, María Van Kerkhove, también fue enfática en diferenciar este brote de los primeros días de la pandemia de COVID-19.

«Quiero ser muy clara en esto. No se trata del SARS-CoV-2. No es el inicio de una pandemia de COVID-19. Se trata de un brote que se ha producido en un barco», afirmó Van Kerkhove. Explicó que el hantavirus no se transmite de la misma forma que los coronavirus, sino más bien a través de «un contacto cercano e íntimo».

«Esto no es el covid. Esto no es gripe. Se propaga de una forma muy, muy diferente», señaló Van Kerkhove, explicando que «la mayoría de los hantavirus» no se transmite de persona a persona «en absoluto», sino principalmente por contacto con roedores o sus excreciones.

Sobre el virus de los Andes, considerado la cepa más peligrosa del hantavirus, indicó que «en brotes anteriores» se reportaron «casos de transmisión entre personas, principalmente entre contactos cercanos, ya sea entre quienes prestaban asistencia clínica o entre personas que habían mantenido un contacto físico estrecho».

El director general de la OMS señaló que el virus involucrado es el Andes, una variante presente en América Latina y la única especie de hantavirus conocida capaz de transmitirse de manera limitada entre personas. Tedros explicó que, en brotes previos, los contagios entre humanos estuvieron asociados a “contactos cercanos y prolongados”, especialmente entre familiares, parejas o personal médico.

El jefe del organismo mundial de la salud confirmó que el brote de hantavirus está asociado con el virus Andes, una variante presente en América Latina que es «la única conocida capaz de una transmisión limitada entre humanos».

?La OMS evalúa el riesgo del hantavirus para la salud publica El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ofrece una rueda de prensa para informar de la sobre el hantavirus relacionado con un crucero MV Hondius.https://t.co/SQSbM0Zn0G pic.twitter.com/OrKohc6upX — RT en Español (@ActualidadRT) May 7, 2026

Asimismo, señaló que en brotes anteriores el contagio entre personas se ha dado sobre todo en contextos de «contacto estrecho y prolongado, especialmente entre miembros del mismo hogar, parejas sentimentales y personal sanitario», lo que, aseguró, «parece ser el caso en la situación actual».

En total, la OMS ha identificado ocho casos vinculados al crucero MV Hondius de bandera neerlandesa que cubría la ruta entre Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, Argentina, y Cabo Verde, en África occidental. Los pacientes fueron evacuados a Sudáfrica, Países Bajos, Suiza y Alemania; tres de los cuales permanecen hospitalizados (dos en estado estable y uno en cuidados intensivos).

«Se ha confirmado que cinco de los ocho casos son de hantavirus, y los otros tres son casos sospechosos», precisó

Tedros destacó que «dado que el periodo de incubación del virus Andes puede llegar a ser de hasta seis semanas, es posible que se notifiquen más casos». No obstante, afirmó que, si bien se trata de un «incidente grave», la OMS evalúa el riesgo para la salud pública como bajo.

En la cronología de los hechos, detalló que el primer caso fue el de un hombre que presentó síntomas el 6 de abril y murió a bordo el día 11, sin que inicialmente se sospechara de infección por hantavirus. Su esposa, ya sintomática, desembarcó en la isla de Santa Elena, empeoró durante un vuelo a Johannesburgo el 25 de abril y falleció al día siguiente. Una tercera víctima, una mujer, enfermó el 28 de abril y murió el 2 de mayo en el barco.

Tedros reiteró que la OMS considera bajo el riesgo para la población, incluida la de las islas Canarias, donde está previsto que el buque atraque el sábado para la evacuación del resto de los pasajeros.

España ha aceptado recibir la embarcación, tras una solicitud de la OMS. Los contagiados ya han sido evacuados a Países Bajos, lugar de origen del barco, mientras que el resto de pasajeros desembarcarán en la isla de Tenerife, desde donde serán trasladados a sus países de origen. (Información RT).