Crucero MV Hondius: Rastrean a todos los pasajeros por posibles contagios; 30 desembarcaron en isla británica de Santa Elena

–(Imagen ilustrativa Unsplash / Yiran Ding). Una treintena de pasajeros bajaron del crucero MV Hondius —afectado por un brote de hantavirus que ha causado tres muertos— en la isla británica de Santa Elena a finales de abril, anunció este jueves el operador turístico, la compañía Oceanwide Expeditions.

«Treinta pasajeros desembarcaron del buque Hondius en Santa Elena el 24 de abril de 2026. Esta cifra incluye el cuerpo del pasajero fallecido a bordo del Hondius el 11 de abril de 2026», indicó la empresa neerlandesa de cruceros en un comunicado.

El operador señaló que están rastreando a todos los pasajeros por posibles contagios: «Nos esforzamos por identificar a todos los pasajeros y miembros de la tripulación que embarcaron y desembarcaron en las distintas escalas del MV Hondius desde el 20 de marzo», añadió la compañía.

Entre los muertos se encuentran dos neerlandeses y una alemana. Un hombre neerlandés falleció arriba del barco tras experimentar síntomas de fiebre, dolor de cabeza y malestar gástrico. Su mujer murió el 26 de abril en Johannesburgo, Sudáfrica, tras tomar un vuelo desde Santa Elenta. La alemana restante murió a bordo el 2 de mayo.

Hasta la fecha, solo se había revelado que la mujer neerlandesa y el cuerpo de su marido habían desembarcado en Santa Elena, pero se desconocía que una treintena de personas también lo hicieron, lo que abre más las posibilidades de contagios.

Contagios en otras partes del mundo

Suiza confirmó el miércoles un contagio en ese país que afecta a un pasajero que viajó en el crucero y retornó a su país a finales de abril, y que podría ser uno de los que desembarcó en Santa Elena.

Asimismo, Singapur informó este jueves que ha aislado a dos personas que estaban a bordo del crucero afectado, e indicó que se les ha hecho pruebas y se esperan los resultados.

A los ocho casos confirmados como contagios o sospechosos anunciados se sumó el de una azafata neerlandesa que se encuentra hospitalizada en Ámsterdam con síntomas leves, y quien estuvo en contacto con la neerlandesa fallecida cuando trató de tomar un vuelo de KLM desde Johannesburgo.

A pesar de esto, la Organización Mundial de la Salud y otras autoridades sanitarias insisten en que el contagio por hantavirus sigue siendo bajo y que esta situación no es comparable con la pandemia del Covid-19. (Información DW).