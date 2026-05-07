Operativos contra motociclistas que invaden ciclorrutas y andenes en Bogotá: van 2.600 sanciones en Kennedy durante 2026

Foto: Secretaría Distrital de Movilidad.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) actuó oportunamente tras recibir denuncias de motos y motociclistas invadiendo andenes en la localidad de Kennedy, más precisamente en el sector del parque La Igualdad, ubicado en la carrera 68F con calle Tercera. En lo que va de 2026, ya han sido sancionados 2.600 conductores por este tipo de comportamientos en la localidad de Kennedy.

La entidad con apoyo de los Agentes Civiles de Tránsito, hizo presencia en el sector del parque La Igualdad realizando controles. En este punto se detectaron motociclistas usando andenes y ciclorrutas como “atajos”.

Esta conducta, además de incumplir las normas, pone en riesgo la vida de adultos mayores y deportistas que hacen uso del parque, así como niños y niñas que van camino al colegio.

“Desde la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) seguimos intensificando los controles en toda la ciudad. En la localidad de Kennedy, en el sector del parque La Igualdad, sancionamos a varios motociclistas que evaden las normas y ponen en peligro su vida y la de los demás”, destacó Claudia Díaz, secretaria de Movilidad.

Una moto en un andén o en una ciclorruta es una amenaza para los peatones y los ciclistas. Estas conductas son prohibidas y absolutamente inaceptables.