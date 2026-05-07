Hantavirus en Colombia: Minsalud evalúa nivel de riesgo y medidas de prevención

El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia informó este jueves que el país mantiene un riesgo bajo de transmisión de Hantavirus, tras realizar un análisis técnico sobre la presencia del virus en el territorio nacional. La autoridad sanitaria emitió este reporte desde Bogotá para dar tranquilidad a la ciudadanía y orientar a los servicios médicos, explicando que, aunque el virus circula en la región andina y otras zonas de Latinoamérica, las condiciones epidemiológicas actuales en Colombia no sugieren una amenaza de propagación masiva o inmediata para la población general.

El Hantavirus es una enfermedad zoonótica que se transmite principalmente por el contacto con excrementos, orina o saliva de roedores silvestres infectados. Según el reporte oficial, el sistema de vigilancia en salud pública se mantiene activo para detectar cualquier caso sospechoso, especialmente en zonas rurales donde el contacto con la fauna silvestre es más frecuente. Las autoridades enfatizaron que la prevención es la herramienta más eficaz, recomendando el sellado de grietas en viviendas y la ventilación de espacios cerrados que hayan permanecido desocupados por largos periodos.

A pesar de que la mortalidad asociada a las variantes más graves del virus puede ser elevada, el Minsalud destacó que en Colombia la incidencia histórica ha sido mínima en comparación con países del Cono Sur. Los expertos señalan que los síntomas iniciales, que incluyen fiebre, dolores musculares y afecciones respiratorias, pueden confundirse con otras patologías tropicales, por lo que se ha instruido a los centros hospitalarios para fortalecer los protocolos de diagnóstico diferencial ante la llegada de pacientes con cuadros clínicos compatibles.

Finalmente, el Gobierno Nacional hizo un llamado a no generar pánico y a seguir los canales oficiales de información para evitar la desinformación. Se espera que en las próximas semanas se intensifiquen las jornadas de capacitación en las secretarías de salud departamentales para asegurar que el personal de primera línea sepa identificar y manejar de manera segura cualquier presunto contagio. La vigilancia continuará de manera permanente, priorizando la investigación de campo en áreas con antecedentes de presencia de roedores portadores.