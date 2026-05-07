Bogotá celebra la moda, el diseño, la gastronomía y el talento local en el Día de la Madre: Feria EVA Spring del 7 al 10 de mayo

Foto: IDT – Visit Bogotá.

En Bogotá, la Feria EVA Spring regresa con una nueva edición que reafirma su lugar como uno de los eventos más influyentes de la economía creativa en Colombia y el circuito de retail experiencial más grande del país con una vitrina de 70 marcas a un ecosistema que hoy reúne más de 520 emprendimientos en el Parque de la 923 y la Esquina de la 94 en Chapinero. Asiste con mamá del 7 al 10 de mayo de 2026.

En su noveno año Feria EVA Spring sigue consolidándose como una plataforma clave para el diseño, la innovación y las nuevas formas de consumo y es un espacio ideal para celebrar con mamá.

Tras convocar a cerca de 987.000 visitantes en sus ediciones de 2025, EVA se prepara para su vigésima quinta versión con una propuesta que trasciende el concepto tradicional de feria. Más que un espacio comercial, se trata de una experiencia inmersiva donde convergen marcas emergentes y consolidadas, generando un diálogo dinámico entre creatividad, identidad y mercado.

La feria va del 7 al 10 de mayo. Foto: Cortesía Feria EVA.

La sede es el Parque de la 93 y la Esquina 94

Este fin de semana del 7 al 10 de mayo de 2026, incluye categorías como moda, accesorios, joyería, bienestar, gastronomía y diseño, en un ambiente inspirado en la elegancia francesa, con callecitas, cafés y espacios que invitan a descubrir y conectar. Uno de los puntos destacados será el pabellón EVA Home & Decor, con 84 marcas en 900 metros cuadrados dedicados a interiorismo, mobiliario y arte, junto a reconocidos aliados del sector.

Oferta gastronómica y mucho más

La oferta gastronómica también será protagonista, con cerca de 90 propuestas distribuidas en espacios como Café Rosa, Bistró y Camelia, ampliando la experiencia sensorial del visitante. A esto se suma una agenda cultural con más de 40 artistas y agrupaciones que abarcan géneros como jazz, blues, boleros y música del mundo, consolidando a EVA como un punto de encuentro entre comercio y cultura.

El evento contará además con la participación de creadoras de contenido y figuras públicas que presentan sus propias marcas, así como experiencias interactivas de aliados que integran tecnología, bienestar y estilo de vida. Fiel a su compromiso social, la feria apoyará a la Fundación Cardioinfantil – LaCardio.

Inspirada en la primavera y la transformación, esta edición propone una atmósfera luminosa y renovadora, donde cada marca representa un nuevo comienzo. Así, EVA se consolida como un plan imperdible en la agenda de Bogotá: un espacio abierto, accesible y profundamente inspirador que reúne lo mejor del talento local en un solo lugar.

La Feria EVA Spring Edition tendrá a más de 40 artistas en escena. Foto: Cortesía Feria EVA.

La cita es el Parque de la 93, calle 93A con carrera 12, y la Esquina 94 del barrio Chicó, en la localidad de Chapinero.